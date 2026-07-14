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Cada 14 de julio se conmemora el Día Internacional de las Personas No Binarias, una jornada destinada a visibilizar las identidades de género no binarias y promover el respeto, la inclusión y la igualdad de derechos.

La fecha comenzó a celebrarse en 2012 y fue elegida porque se encuentra exactamente a mitad de camino entre el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, y el Día Internacional del Hombre, celebrado el 19 de noviembre.

¿Qué significa ser una persona no binaria?

El término no binario hace referencia a aquellas personas cuya identidad de género no se identifica exclusivamente como mujer o como hombre. Se trata de una experiencia diversa y personal que puede expresarse de diferentes maneras.

Aunque para muchas sociedades contemporáneas el género suele entenderse dentro de un esquema binario —masculino o femenino—, distintas culturas alrededor del mundo han reconocido históricamente identidades de género que trascienden esa división. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran las comunidades hijra del sur de Asia, los muxe de la cultura zapoteca en México y las personas dos espíritus en algunos pueblos indígenas de América del Norte.

Dentro del amplio espectro de identidades también existen términos como género fluido, agénero, bigénero o género queer, entre otros, que reflejan distintas formas de vivir y expresar la identidad de género.

La importancia del nombre y los pronombres

Uno de los aspectos centrales para la inclusión de las personas no binarias es el respeto por el nombre y los pronombres que cada persona elige para referirse a sí misma.

En muchos idiomas, incluidos el español y el inglés, los pronombres suelen estar asociados al género. Por ese motivo, algunas personas no binarias utilizan pronombres diferentes a los tradicionalmente masculinos o femeninos para que su forma de ser nombradas refleje mejor su identidad.

Especialistas y organizaciones dedicadas a la diversidad destacan que, si una persona comete un error al utilizar un pronombre, lo recomendable es corregirse, pedir disculpas de manera sencilla y continuar la conversación con naturalidad.

Cómo acompañar y respetar

El principal mensaje de esta jornada es promover el respeto hacia todas las identidades de género. Esto implica utilizar el nombre y los pronombres elegidos por cada persona, evitar suposiciones sobre la identidad de alguien y comprender que no todas las personas desean compartir detalles de su experiencia personal.

El Día Internacional de las Personas No Binarias busca generar mayor conocimiento sobre la diversidad de identidades de género y contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva, basada en el respeto por la identidad y la dignidad de todas las personas.