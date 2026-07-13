Larroque anunció nuevos aumentos para el SAE y programas destinados a niñas, niños y adolescentes

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El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, anunció este lunes nuevos aumentos para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y para los programas Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Centros Juveniles, en el marco de la conferencia de prensa semanal del Gobierno provincial junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Economía, Pablo López.

En relación con el SAE, informó que desde agosto entrará en vigencia un incremento del 15%, que se suma al aumento otorgado en mayo y lleva el acumulado de 2026 al 49,58%. Según indicó, la actualización permitirá elevar la inversión mensual destinada al programa a más de 70.400 millones de pesos, con una inversión anual que alcanzará los 588.850 millones de pesos.

Durante el anuncio, Larroque sostuvo que la medida responde a una decisión del gobernador Axel Kicillof para fortalecer las políticas alimentarias y acompañar a las familias bonaerenses en el actual contexto económico. Además, afirmó que el programa alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes y destacó la ampliación de la infraestructura escolar desde 2020.

En ese sentido, recordó que la Provincia incorporó más de 400 comedores escolares nuevos, ampliados o refaccionados, lo que permitió sumar más de 500 mil alumnos al servicio de comedor. También señaló que se destinaron 8.709 millones de pesos para equipar cocinas y comedores en 7.500 establecimientos educativos de los 135 municipios bonaerenses.

El ministro también volvió a cuestionar al Gobierno nacional al asegurar que mantiene una deuda con la Provincia de 220.800 millones de pesos correspondiente al financiamiento del Servicio Alimentario Escolar.

Aumento para UDI y Centros Juveniles

Por otra parte, Larroque confirmó un incremento del 15% para las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y los Centros Juveniles, que comenzará a regir desde septiembre. Con esta actualización, ambos programas acumularán un aumento del 43,75% durante 2026.

Las UDI, destinadas a niñas y niños de entre 45 días y 14 años, contarán con una inversión anual de 56.412 millones de pesos, mientras que la inversión mensual ascenderá a 5.245 millones. Actualmente funcionan 1.587 unidades en toda la provincia, con 98.507 becas y una cobertura que supera los 141.900 niños y niñas.

En tanto, los 449 Centros Juveniles destinados a jóvenes de entre 14 y 29 años tendrán una inversión anual de 10.857 millones de pesos y una asignación mensual cercana a los 1.000 millones. Estos espacios alcanzan a más de 19.000 jóvenes mediante propuestas educativas, culturales, deportivas, recreativas y de formación para el trabajo.

Además, el titular de Desarrollo de la Comunidad indicó que el valor de las becas para los Centros Juveniles pasará de 45.244 a 52.031 pesos con la última actualización.

Desde el Gobierno bonaerense señalaron que estas medidas buscan fortalecer la política alimentaria escolar y los dispositivos de cuidado para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en un escenario marcado, según expresaron, por la reducción de recursos nacionales destinados a programas sociales.