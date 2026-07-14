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Cada vez que el destino cruza a Argentina con una selección europea, aparecen lecturas que van mucho más allá del resultado deportivo.

Para algunos, el partido representa el choque entre historias diferentes, entre formas de construir naciones y hasta entre modelos de civilización. Es una mirada válida, porque el deporte nunca está completamente aislado de la historia.

Europa construyó buena parte de su poder mediante la navegación, la expansión colonial y la ocupación de territorios en distintos continentes. España, Portugal, Inglaterra, Francia y otras potencias dejaron una huella profunda en la historia del mundo, con luces y sombras que aún hoy son objeto de análisis.

Argentina, en cambio, nació de una gesta emancipadora. La independencia impulsada por José de San Martín significó el comienzo de un proyecto político propio. Años antes de que muchas naciones avanzaran en ese camino, la Asamblea del Año XIII había dado un paso trascendente al establecer la libertad de vientres y eliminar instituciones vinculadas a la esclavitud. No significó su abolición inmediata, pero marcó un rumbo hacia una sociedad que aspiraba a reconocer la dignidad y la igualdad de las personas.

Es natural, entonces, que muchos observen un partido de fútbol con el peso de esa historia sobre los hombros. Sin embargo, también es importante preguntarse hasta dónde debe llegar esa interpretación.

Lionel Scaloni lo resumió con una frase sencilla y, quizás por eso, muy profunda. Al ser consultado sobre un eventual partido frente a Inglaterra, respondió que se trata simplemente de un partido de fútbol. Todo lo demás queda afuera de la cancha.

Y tiene razón.

Los jugadores argentinos no decidieron la política exterior de nuestro país. Tampoco los futbolistas ingleses, franceses o españoles fueron quienes construyeron imperios, declararon guerras o tomaron decisiones de Estado hace décadas o siglos.

Ellos no escribieron la historia política de sus naciones. Son deportistas que compiten dentro de un reglamento, buscando representar de la mejor manera a su camiseta.

Eso no significa olvidar. La memoria sobre Malvinas, como la memoria de cualquier hecho que marcó a un pueblo, debe preservarse con respeto. Pero tampoco corresponde trasladar esa carga a once jugadores que nacieron mucho después de aquellos acontecimientos y cuya única responsabilidad es jugar al fútbol.

Confundir una competencia deportiva con una revancha histórica no ayuda a comprender el pasado ni mejora el presente. El deporte tiene la extraordinaria capacidad de ofrecer un espacio donde las diferencias se expresan con reglas, talento y respeto, no con violencia ni resentimiento.

También un cántico, auque de cancha o futbolero debe pensarse en erradicarse para no ofender pero sobre todo llegar al cesped del balón pie sucesos de la historia como si fuese un grupo de 11 jugadores los responsables de reinvindicar una historia más compleja y que se construyó con el tiempo.

Quizás esa sea la mayor enseñanza. La historia debe estudiarse, discutirse y recordarse. La política debe debatirse en los ámbitos que corresponden. Y el fútbol debe seguir siendo ese lugar donde los protagonistas son los jugadores, no los gobiernos; los goles, no las guerras; la competencia, no los conflictos.

Cuando el árbitro da el pitazo inicial, no juegan los imperios, las cancillerías ni los ejércitos. Juegan futbolistas. Y esa diferencia merece ser defendida.

Y ese camino le alcanza de manera esencial al presidente de la Nación que sigue faltando el respeto a las instituciones y a su pueblo, al mostrarse con una foto trucada junto a Margaret Thatcher y ambos con la camiseta inglesa. Alta traición a la Patria que llevará a la Justicia a ponerlo en caja.