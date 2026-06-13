Familia de seis integrantes pide ayuda al quedar sin trabajo en zona rural

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Una familia integrada por seis personas, dos adultos y cuatro menores de edad, atraviesa una compleja situación social y económica luego de haber quedado sin empleo y sin un lugar donde vivir en zona rural.

La familia había llegado de la provincia de Santa Fe a la zona de El Tejar tras recibir una propuesta laboral que les permitía proyectar un nuevo comienzo. Sin embargo, luego de apenas dos meses de trabajo, la oportunidad se terminó y quedaron sin ingresos ni vivienda.

Actualmente, vecinos de la zona les están brindando alojamiento de manera provisoria para evitar que queden en situación de calle, aunque la situación es urgente y requiere una solución a corto plazo.

La familia manifestó su intención de radicarse en Carlos María Naón o en alguna localidad cercana, ya que consideran que allí podrían acceder a mejores oportunidades laborales y reconstruir su proyecto de vida. Regresar a su lugar de origen no sería una alternativa viable debido a la falta de trabajo y recursos económicos.

Ante este panorama, se lanzó un pedido solidario a toda la comunidad para colaborar con donaciones de alimentos no perecederos, ropa para adultos y niños, calzado, colchones, frazadas, muebles, utensilios de cocina, artículos de higiene y cualquier otro elemento que pueda contribuir a equipar un hogar y afrontar esta difícil etapa.

Además, quienes puedan ofrecer o informar sobre oportunidades laborales para alguno de los adultos de la familia también estarán realizando un aporte fundamental.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse con María al 3483 53-2117 o con Roxana al 3483 46-3592, quien es la destinataria directa de las donaciones junto a su familia.

Desde el entorno que actualmente acompaña a la familia agradecieron de antemano la solidaridad de la comunidad y toda ayuda que permita mejorar su situación.