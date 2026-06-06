Cáritas invita a colaborar con su colecta anual y celebrar 70 años alentando la esperanza

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Cáritas Argentina llevará adelante este fin de semana una nueva edición de su tradicional Colecta Anual bajo el lema “70 años alentando la esperanza”, una convocatoria solidaria que busca reunir fondos para sostener programas de asistencia, promoción humana y desarrollo integral en todo el país.

En Nueve de Julio, las actividades se desarrollarán este sábado 6 de junio con distintas acciones destinadas a promover la participación de la comunidad. Durante la mañana, jóvenes voluntarios debidamente identificados estarán presentes en distintos semáforos de la ciudad con alcancías para recibir aportes de los vecinos y difundir la campaña solidaria.

Posteriormente, a las 13.30, se pondrá en marcha la colecta domiciliaria. Los voluntarios recorrerán distintos sectores de la ciudad para recibir las donaciones de quienes deseen colaborar con la misión de Cáritas. La salida será desde la Catedral Santo Domingo, donde previamente se realizará una bendición a cargo del párroco Adolfo Petti.

La colecta de este año adquiere un significado especial, ya que Cáritas Argentina celebra 70 años de presencia y servicio junto a las comunidades más vulnerables. Fundada en 1956, la institución cuenta actualmente con una extensa red de trabajo integrada por miles de voluntarios que desarrollan su tarea en las 67 diócesis del país.

Los recursos obtenidos a través de esta campaña permiten sostener durante todo el año programas vinculados a educación, primera infancia, alimentación, vivienda, trabajo, integración social, prevención de adicciones y asistencia inmediata a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Quienes deseen donar por transferencias, se encuentra habilitado el alias: CARITAS9DEJULIO.

En el marco de este aniversario, el presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, destacó la importancia de recordar el camino recorrido y renovar el compromiso solidario. “Hacemos memoria agradecida de tantos voluntarios y voluntarias que acompañaron situaciones de fragilidad y cuidaron a nuestro pueblo durante estos 70 años. Esa memoria agradecida enciende en nosotros la esperanza”, expresó.

Asimismo, convocó a toda la sociedad a sumarse a la colecta y contribuir a la construcción de una comunidad más solidaria e inclusiva, donde nadie quede excluido.

Desde Cáritas recuerdan que cada aporte, por pequeño que sea, ayuda a sostener proyectos que acompañan a miles de familias argentinas y permiten seguir transformando realidades a través de la solidaridad y el compromiso comunitario.