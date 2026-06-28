Bragado se unió en una campaña solidaria para ayudar a familias venezolanas

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La solidaridad volvió a ser protagonista en Bragado. En los últimos años, numerosas familias venezolanas eligieron la ciudad para comenzar una nueva etapa de sus vidas, logrando insertarse laboralmente y convirtiéndose en parte activa de la comunidad.

Frente a la difícil situación que atraviesa ahora su país de origen, vecinos de Bragado organizaron una campaña solidaria destinada a reunir insumos médicos y elementos de primera necesidad para asistir a las personas afectadas, no solo en Caracas sino tambien en la ciudades afectadas por un movimiento cismo que enluta a esa Nación y al resto de países, que se sumaron a ayudar.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Parroquia Santa Rosa de Lima, bajo la coordinación del sacerdote Mariano Cortés, quien convocó a la comunidad a colaborar con esta causa humanitaria.

El punto de recepción y organización de las donaciones fue el emprendimiento de Clara Lashes, que abrió sus puertas para centralizar la campaña y recibir la respuesta de los vecinos. Durante varios días, decenas de personas acercaron medicamentos, artículos de higiene, alimentos no perecederos y otros insumos esenciales que serán enviados a quienes más lo necesitan.

Desde la organización destacaron el compromiso y la generosidad de los bragadenses, que una vez más demostraron su espíritu solidario frente a una emergencia.

“Es una muestra de que Bragado es una comunidad que abraza a quienes llegan buscando un futuro mejor y que, cuando esas familias necesitan apoyo para ayudar a sus seres queridos, la respuesta no tarda en llegar”, expresaron los impulsores de la colecta.

La campaña refleja el fuerte vínculo que las familias venezolanas han construido con la ciudad y pone de manifiesto el valor de la solidaridad, el trabajo conjunto entre instituciones y vecinos, y el compromiso social que caracteriza a la comunidad de Bragado.