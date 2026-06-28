A 36 años de su creación, la Academia Nacional del Tango reafirma su misión de preservar el patrimonio cultural argentino

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Este domingo se cumplen 36 años de la creación de la Academia Nacional del Tango de la República Argentina, institución fundada por el Decreto 1235/90 del Poder Ejecutivo Nacional, firmado el 28 de junio de 1990 con el propósito de preservar, investigar y difundir el vasto patrimonio cultural del tango.

La creación de la Academia respondió a la necesidad de “recopilar, ordenar, estudiar y salvar definitivamente de toda posibilidad de pérdida o destrucción el patrimonio cultural que el tango y sus expresiones derivadas significan”, reconociendo el valor histórico, artístico y social de una de las expresiones más representativas de la cultura nacional.

En los considerandos del decreto, el Estado argentino destacó que “el Tango como arte musical, coreográfico, poético e interpretativo lleva un siglo de vigencia inalterable como expresión auténtica y profunda del pueblo argentino”. Asimismo, remarcó que su legado comprende más de 50.000 obras compuestas, editadas y estrenadas, junto a una cantidad similar de registros fonográficos realizados desde fines del siglo XIX, convirtiéndose en una manifestación artística de proyección universal.

El documento oficial también subraya que el tango ha representado a la República Argentina en todo el mundo y sostiene que era “de toda justicia que el Estado le otorgue la significación que corresponde a esta manifestación cultural, ratificando el amor y la adhesión plena que nuestro pueblo naturalmente le concede”.

La Academia Nacional del Tango funciona en su sede de la Avenida de Mayo 833, en el histórico edificio donde se encuentra el tradicional Café Tortoni, en la ciudad de Buenos Aires. Es la decimosexta Academia Nacional creada en el país y desarrolla sus actividades en el ámbito del Estado nacional.

A lo largo de más de tres décadas, la institución ha conformado una importante biblioteca especializada y organiza seminarios, conferencias, cursos, exposiciones y encuentros dedicados a la investigación y difusión del tango. Además, publica libros, revistas y los periódicos El Chamuyo y El Chamuyito, contribuyendo a mantener vigente la memoria y la evolución de este género musical declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

A 36 años de su creación, la Academia Nacional del Tango continúa siendo una referencia fundamental para investigadores, músicos, bailarines y amantes del género, consolidando su misión de resguardar y proyectar hacia las nuevas generaciones uno de los patrimonios culturales más importantes de la Argentina.