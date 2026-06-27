Manuel Adorni renunció, pero siguen abiertas las causas judiciales en su contra

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La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete abrió una nueva etapa política para el Gobierno, pero no modificó su situación ante la Justicia. El ex funcionario continúa bajo investigación en varias causas federales, entre ellas una por presunto enriquecimiento ilícito, además de otros expedientes vinculados con un viaje en avión privado a Punta del Este y un pedido para que sea incorporado a la investigación por la criptomoneda $LIBRA.

La causa de mayor avance tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga la evolución del patrimonio de Adorni para determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y distintos bienes, gastos y movimientos financieros.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y, con el correr de los meses, incorporó distintas medidas de prueba. Entre ellas figuran el análisis de una vivienda ubicada en el barrio cerrado Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz; la compra y remodelación de un departamento en Caballito; viajes al exterior y consumos con tarjetas de crédito.

En los últimos días, antes de presentar su renuncia, Adorni entregó su declaración jurada correspondiente a 2025 y rectificó las de 2023 y 2024. Allí explicó que el incremento de su patrimonio respondía a inversiones en Bitcoin que hasta ese momento no habían sido declaradas. A partir de esa presentación, el fiscal ordenó nuevas medidas para reconstruir el movimiento de esos activos digitales.

Aunque permanece imputado, el ex jefe de Gabinete todavía no fue citado a prestar declaración indagatoria.

El expediente por el viaje a Punta del Este

Otra de las investigaciones abiertas busca determinar cómo se financió el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este en un avión privado.

La Justicia analiza si pudo haber existido una dádiva, ya que el vuelo habría sido contratado por el periodista Marcelo Grandio, amigo personal del ex funcionario y titular de una productora que mantenía contratos con la Televisión Pública.

Adorni aseguró que pagó la parte proporcional del traslado. Sin embargo, según consta en el expediente, tanto el piloto como otros testimonios incorporados a la causa indicaron que el costo del vuelo habría sido afrontado por Grandio.

La denuncia por el viaje en el avión presidencial

También fue denunciado el viaje que realizó su esposa, Bettina Angeletti, en un vuelo oficial que trasladó al presidente Javier Milei a Nueva York.

Esa presentación fue desestimada por el juez federal Daniel Rafecas, a pedido de la fiscal Alejandra Mángano, por lo que no tuvo continuidad en los tribunales.

El pedido para investigarlo en la causa $LIBRA

Adorni también fue mencionado en la investigación que analiza el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei.

Una de las querellas pidió que sea citado a declaración indagatoria al considerar que su participación, junto a otros funcionarios, en el Tech Forum realizado en octubre de 2024 pudo haber contribuido a otorgar respaldo institucional a los organizadores del proyecto.

Hasta el momento, ni el fiscal Eduardo Taiano ni el juez Marcelo Martínez de Giorgi hicieron lugar a ese planteo y Adorni no forma parte formal del expediente.

La salida de Adorni del Gobierno modifica el escenario político, pero no tiene efectos sobre las investigaciones judiciales en curso, que continúan tramitándose en los tribunales federales.