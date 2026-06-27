CONADUV rechaza la instalación de tres peajes en la Ruta Provincial 6 y advierte sobre un fuerte impacto económico

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El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó su rechazo a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de avanzar con la instalación de tres estaciones de peaje sobre la Ruta Provincial Nº 6, al considerar que la medida es “antieconómica, injusta, ilegal e inconstitucional” y que provocará un fuerte incremento en los costos del transporte y de la producción.

A través de un comunicado difundido en junio de 2026, la organización calificó la iniciativa como una “nueva estafa vial” y denunció que el sistema de cobro proyectado constituye un “impuesto al tránsito” sobre una ruta ya construida con fondos públicos y que no cuenta con caminos alternativos libres de peaje.

Según los cálculos presentados por CONADUV, un automovilista que realice 20 viajes mensuales de ida y vuelta entre La Plata y Zárate-Campana debería desembolsar alrededor de 4,4 millones de pesos al año únicamente en concepto de peajes. En tanto, un camión de seis ejes que realice el mismo recorrido afrontaría un costo cercano a 22 millones de pesos anuales.

La entidad advirtió que estos mayores costos terminarán trasladándose al precio del transporte de cargas y, en consecuencia, a toda la cadena productiva y a los consumidores, especialmente en un corredor considerado estratégico por conectar el Puerto La Plata con el complejo portuario de Campana-Zárate.

Asimismo, cuestionó que la decisión haya sido adoptada sin audiencias públicas vinculantes ni instancias de participación de los usuarios viales, y señaló que las organizaciones del sector no fueron convocadas pese a haber solicitado reuniones con las autoridades provinciales.

Entre sus principales objeciones, CONADUV sostiene que el sistema de peaje directo solo debería aplicarse para recuperar inversiones privadas en nuevas autopistas o autovías, y no sobre corredores ya existentes y financiados mediante impuestos. También afirma que la experiencia de peajes en rutas nacionales y provinciales ha beneficiado principalmente a las empresas concesionarias sin traducirse en mejoras proporcionales para los usuarios.

En el documento, la organización reclama al gobernador bonaerense que reconsidere el proyecto y promueva un estudio con participación de los usuarios para evaluar el impacto económico y social de la medida. Además, solicita que los recursos ya recaudados por los distintos fondos viales sean destinados efectivamente al mantenimiento y mejora de la infraestructura, evitando la incorporación de nuevos peajes.

Finalmente, CONADUV concluye que la implementación del proyecto implicaría “un nuevo grave error en materia de infraestructura vial” y exhorta al Gobierno provincial a priorizar mecanismos de financiamiento que no trasladen mayores costos a quienes utilizan diariamente la red de rutas bonaerenses.