El Centro Universitario Nuevejuliense celebra sus 70 años con un acto en La Plata

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El Centro Universitario Nuevejuliense (C.U.N.) celebra este año su 70° aniversario, reafirmando su compromiso con la educación, la inclusión y el acompañamiento de los jóvenes de Nueve de Julio que eligen continuar sus estudios superiores en la ciudad de La Plata.

En el marco de este importante acontecimiento, la institución invita a la comunidad a participar del acto aniversario, que se llevará a cabo este domingo 28 de junio, a las 11 horas, en la sede ubicada en calle 37 Nº 565, en la capital bonaerense.

Desde su fundación, el C.U.N. ha sido un espacio fundamental para numerosas generaciones de estudiantes, brindando alojamiento, contención y oportunidades a quienes buscan acceder a la educación universitaria. A lo largo de estas siete décadas, la institución se consolidó como un verdadero hogar para cientos de becados nuevejulienses, contribuyendo a su formación académica, personal y profesional.

En el marco de esta celebración, la comisión directiva hizo llegar un mensaje de profundo agradecimiento a toda la comunidad de Nueve de Julio, destacando el permanente acompañamiento de vecinos, instituciones, comercios, profesionales, exdirigentes, subcomisiones de padres y colaboradores, cuyo aporte fue clave para sostener y fortalecer la misión del Centro Universitario a lo largo de estos 70 años.

Asimismo, renovaron el compromiso de continuar trabajando para garantizar que nuevas generaciones de estudiantes puedan acceder a la educación superior, manteniendo vivos los valores de solidaridad, esfuerzo y compromiso que dieron origen a la institución.

El acto de este domingo será una oportunidad para recordar la historia del C.U.N., homenajear a quienes formaron parte de su crecimiento y celebrar un nuevo aniversario de una institución que continúa siendo un símbolo de oportunidades y esperanza para la comunidad nuevejuliense.