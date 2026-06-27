Murió Ernestina Pais: la periodista falleció tras ser atropellada por un tren en un paso a nivel de San Isidro

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La periodista y conductora Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado en el partido bonaerense de San Isidro. El trágico episodio ocurrió en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, donde la conductora intentó atravesar las vías con la barrera baja.

De acuerdo con fuentes policiales, Pais conducía un Honda City negro cuando fue impactada por el tren. El choque se produjo del lado del conductor y la periodista falleció en el lugar. Era la única ocupante del vehículo.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, subrogante de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, quien busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense informaron que Ernestina Pais se encontraba inhabilitada para conducir hasta el 8 de octubre de 2027, luego de haberse negado a realizar controles de alcoholemia en episodios anteriores.

Una destacada trayectoria en los medios

Ernestina Pais fue una de las figuras más reconocidas de la radio y la televisión argentina. En 2009 hizo historia al convertirse en la primera y única mujer en conducir el ciclo Caiga Quien Caiga (CQC). Anteriormente había integrado el panel de Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg, con quien también trabajó en La Biblia y el Calefón.

A lo largo de su carrera encabezó distintos programas televisivos, entre ellos Desayuno Americano, y entre 2019 y 2021 fue panelista de Intratables, consolidando un estilo caracterizado por la espontaneidad, el humor y una marcada personalidad frente a las cámaras.

Antecedentes y su lucha contra las adicciones

En los últimos años, Pais había protagonizado varios accidentes de tránsito. El más reciente ocurrió en marzo de este año en Vicente López, cuando chocó contra otro vehículo y se negó a realizar el test de alcoholemia.

Ese episodio se sumó a otros registrados desde 2019, algunos de los cuales derivaron en la retención de su licencia y de su vehículo.

En 2024 había contado públicamente que atravesó una internación por alcoholismo, que fue dispuesta de manera judicial luego de varios intentos fallidos de tratamiento. En distintas entrevistas reconoció que la recuperación era una lucha diaria y sostuvo que prefería pensar su proceso “de a 24 horas”, consciente de la complejidad que implica una adicción.

Su fallecimiento generó una profunda conmoción en el ámbito periodístico y artístico, donde colegas y amigos comenzaron a despedirla con mensajes de pesar y reconocimiento por una trayectoria que dejó una huella en la televisión argentina.