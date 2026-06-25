Día Mundial del Vitíligo: una fecha para visibilizar y combatir la discriminación

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Cada 25 de junio se conmemora el Día Mundial del Vitíligo, una fecha destinada a sensibilizar a la población sobre esta enfermedad cutánea crónica que provoca la pérdida de pigmentación en distintas zonas del cuerpo. La efeméride busca promover la inclusión, derribar mitos y reducir la discriminación que enfrentan quienes viven con esta condición.

El vitíligo es una enfermedad autoinmune y progresiva que se manifiesta mediante manchas blancas en la piel, conocidas como máculas. Estas aparecen cuando el sistema inmunológico ataca por error a los melanocitos, células encargadas de producir melanina, el pigmento responsable del color de la piel, el cabello y los ojos.

Aunque no representa un riesgo directo para la vida, el vitíligo puede tener un fuerte impacto emocional y social. Muchas personas afectadas sufren estigmatización, rechazo o discriminación debido al desconocimiento que existe sobre la enfermedad.

Según datos de la Fundación Mexicana para la Dermatología, el vitíligo afecta aproximadamente al 2% de la población mundial, lo que equivale a más de 150 millones de personas. En México, más de un millón de habitantes conviven con esta condición, que se ubica entre las cinco dermatosis más frecuentes del país.

Tipos de vitíligo

De acuerdo con su distribución y extensión, el vitíligo puede clasificarse en:

Limitado: una o varias manchas pequeñas y localizadas.

una o varias manchas pequeñas y localizadas. Segmentario: manchas distribuidas siguiendo un patrón específico en una zona del cuerpo.

manchas distribuidas siguiendo un patrón específico en una zona del cuerpo. Generalizado: el tipo más común, con múltiples manchas en diferentes áreas de la piel.

el tipo más común, con múltiples manchas en diferentes áreas de la piel. Acrofacial: afecta principalmente rostro, manos y pies.

afecta principalmente rostro, manos y pies. Universal: compromete casi toda la superficie cutánea.

Las máculas suelen aparecer en ojos, oídos, rostro, codos, rodillas, axilas, tobillos, manos y pies. En algunos casos también afectan los folículos pilosos, provocando el blanqueamiento del cabello.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico se realiza mediante la revisión de antecedentes clínicos y un examen físico de la piel con lámparas especializadas. Cuando es necesario, los médicos pueden solicitar análisis de sangre o biopsias para descartar otras enfermedades autoinmunes.

Si bien el vitíligo no tiene cura, existen tratamientos que pueden ayudar a recuperar parcialmente la pigmentación de la piel. Entre ellos se encuentran medicamentos, fototerapia y algunos procedimientos quirúrgicos, como injertos de piel o trasplantes de células pigmentarias. Sin embargo, los resultados suelen variar entre pacientes y no garantizan que la enfermedad no reaparezca.

Cuidados y prevención

Las personas con vitíligo presentan una mayor sensibilidad a la radiación solar debido a la ausencia de melanina en las zonas afectadas. Por ello, especialistas recomiendan el uso diario de protector solar y evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad.

Aunque el vitíligo no puede prevenirse, la detección temprana y la consulta médica oportuna permiten acceder a tratamientos adecuados y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen.

En el Día Mundial del Vitíligo, organismos de salud y asociaciones de pacientes insisten en la importancia de fomentar la empatía, la información y el respeto, para construir una sociedad más inclusiva y libre de prejuicios.