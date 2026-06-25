Dormir con mascotas: una costumbre cada vez más común bajo la lupa de los especialistas

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Compartir la cama con perros o gatos es una práctica extendida en Argentina y el mundo. Estudios científicos analizan sus beneficios emocionales, pero también advierten posibles efectos sobre la calidad del descanso.

En los últimos años, dormir con mascotas se volvió una costumbre cada vez más común. Según estimaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), más del 50 % de las personas con animales de compañía comparte la cama con ellos. En Argentina, donde la presencia de mascotas es muy alta, la práctica también es habitual.

La pregunta que surge es si esta costumbre ayuda o perjudica la calidad del sueño.

Investigaciones publicadas en la revista Mayo Clinic Proceedings señalan que algunas personas que duermen con sus mascotas reportan mejor descanso, asociado principalmente a la sensación de seguridad, compañía y bienestar emocional.

Por otro lado, estudios de la Universidad Estatal de Washington han demostrado que el contacto con animales —incluso durante pocos minutos— puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Este efecto podría intensificarse durante la noche, cuando la cercanía con la mascota aporta calma, calor corporal y una sensación de acompañamiento. Algunos trabajos también asocian esta práctica con mejor estado de ánimo al despertar y menor presencia de síntomas depresivos en ciertos casos.

Sin embargo, especialistas en medicina del sueño advierten que no todo es positivo. La American Academy of Sleep Medicine señala que una proporción significativa de personas que comparten la cama con mascotas experimenta interrupciones del sueño, ya sea por movimientos, cambios de temperatura, alergias o despertares frecuentes. En algunos casos, esto puede impactar directamente en la calidad del descanso.

Beneficios y riesgos de dormir con mascotas

Beneficios

Reducción del estrés y la ansiedad

Mayor sensación de seguridad

Mejora del estado de ánimo

Fortalecimiento del vínculo emocional

Sensación de compañía durante la noche

Riesgos o desventajas

Interrupciones del sueño

Posibles alergias

Falta de espacio en la cama

Aumento de la temperatura corporal

Riesgo bajo de transmisión de enfermedades si no hay higiene adecuada

Impacto en personas con trastornos del sueño

Qué tener en cuenta si se comparte la cama

Los especialistas coinciden en que la decisión es personal, pero recomiendan considerar algunos cuidados básicos para reducir efectos negativos.

La higiene es un factor central: lavar las sábanas con frecuencia, cepillar regularmente a la mascota y mantener controles veterinarios periódicos ayuda a reducir riesgos sanitarios. También se sugiere evitar que los animales duerman directamente sobre la ropa de cama en contacto prolongado.

En paralelo, la calidad del colchón y el espacio disponible influyen en la experiencia de descanso. Un entorno amplio y con buena absorción del movimiento puede reducir las interrupciones durante la noche.

En definitiva, la evidencia no establece una respuesta única. Dormir con mascotas puede aportar beneficios emocionales, pero también afectar la continuidad del sueño en algunas personas. La consideración está en evaluar hábitos, salud y calidad de descanso para decidir qué funciona mejor en cada caso.