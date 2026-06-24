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Impulso legislativo a la certificación del Renatre para prácticas laborales sostenibles

La iniciativa, respaldada por Silvina Vaccarezza, busca reconocer a empresas rurales que cumplen la normativa y promueven condiciones laborales responsables

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La Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados bonaerense recibió a representantes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), quienes presentaron la “Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles”, una herramienta destinada a reconocer a las empresas del sector rural que cumplen con la normativa vigente y promueven condiciones laborales responsables.

Durante el encuentro se analizó la posibilidad de impulsar un proyecto de declaración para acompañar y visibilizar esta iniciativa, que es de carácter gratuito y voluntario, y busca fortalecer las buenas prácticas dentro del ámbito agropecuario.

La certificación está orientada a promover procesos de Conducta Empresarial Responsable y debida diligencia, con el objetivo de identificar, prevenir y mitigar posibles impactos negativos en las operaciones, las cadenas de valor y los entornos rurales donde desarrollan su actividad las empresas.

La diputada Silvina Vaccarezza destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas y afirmó: “Es fundamental seguir generando herramientas que permitan reconocer a quienes hacen las cosas bien en el sector agropecuario, promoviendo el respeto por los derechos laborales y fortaleciendo un campo más responsable y sostenible”.

“Desde la Legislatura tenemos que acompañar políticas que aporten al crecimiento del interior productivo, porque el desarrollo del campo va de la mano de mejores condiciones para los trabajadores y de empresas comprometidas con su comunidad”, agregó.

En representación del Renatre participaron Rodrigo Esponda y Maximiliano Hugo Ruggeri, delegados de Buenos Aires Norte y Centro respectivamente, quienes expusieron los alcances de la propuesta y la importancia de fomentar prácticas laborales sostenibles en el sector agropecuario.

Del encuentro participaron distintos diputados bonaerenses de la comisión, entre ellos Analía Corvino, Esteban Acerbo, Viviana Guzzo, Sabrina Inés Sabat, Oscar Liberman, Valentín Miranda, Paula Bustos, Luciano Bugallo, Marcela Basualdo y Carlos Puglelli.

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