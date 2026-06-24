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Comienza el pago de sueldos y aguinaldo para estatales bonaerenses

El calendario incluye a la administración central, docentes, personal sanitario y judicial, garantizando el cobro de sueldos y SAC en la primera semana de julio.

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La Tesorería General de la Provincia confirmó que desde el martes 30 de junio hasta el martes 7 de julio se depositarán los salarios de junio y el medio aguinaldo para todos los trabajadores de la administración pública bonaerense. El pago arrancará el martes 30 con Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda. Continuará el miércoles 1 con Seguridad, Servicio Penitenciario, Desarrollo de la Comunidad, Lotería y Niñez, entre otros. El jueves 2 cobrarán Salud y la Caja de Policía.

El viernes 3 será el día con mayor cantidad de organismos, incluyendo Economía, Infraestructura, Justicia, Gobierno, Trabajo, ARBA, Legislatura y Astillero Río Santiago. El cronograma sigue el lunes 6 con el Poder Judicial y finaliza el martes 7 con docentes de escuelas públicas y privadas dependientes de la Provincia.

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