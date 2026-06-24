La Suprema Corte de la provincia pone límites al uso de la inteligencia artificial en las decisiones judiciales

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dio un paso inédito en el país al abrir a consulta pública un proyecto de reglamento destinado a regular el desarrollo y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial. La medida forma parte del proceso de modernización tecnológica impulsado por el máximo tribunal y apunta a fijar un marco institucional y jurídico para la incorporación progresiva de estas tecnologías en la administración de justicia.

Junto con la presentación del proyecto, la Corte dispuso la creación de una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, organismo que tendrá a su cargo la supervisión, seguimiento y evaluación de las políticas vinculadas con la implementación de sistemas de IA en los distintos ámbitos judiciales.

El texto sometido a consulta establece como principio central que “la función jurisdiccional es indelegable e insustituible”, dejando en claro que ninguna herramienta tecnológica podrá reemplazar el criterio, la valoración ni el razonamiento humano en la toma de decisiones judiciales. En ese sentido, el reglamento busca garantizar que la inteligencia artificial opere como una herramienta de apoyo para optimizar procesos y mejorar la gestión, pero sin afectar la independencia judicial ni las garantías constitucionales.

La iniciativa contempla además criterios de transparencia, seguridad, trazabilidad, protección de datos personales y respeto por los derechos fundamentales, aspectos considerados esenciales ante el creciente avance de estas tecnologías en distintos ámbitos del sector público y privado.

Según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia DIB, magistrados, funcionarios, agentes judiciales, colegios profesionales, universidades, especialistas y ciudadanos interesados podrán participar del proceso aportando observaciones, comentarios y sugerencias al proyecto normativo.

Para ello, la Suprema Corte habilitó un espacio específico en su sitio web institucional, donde se encuentra disponible el texto completo del reglamento y el formulario para realizar aportes. El mecanismo de consulta permanecerá abierto hasta el próximo 7 de agosto.

Desde el Tribunal destacaron que la participación de los distintos actores del sistema judicial y de la comunidad académica permitirá enriquecer el documento y fortalecer los consensos necesarios para avanzar en una regulación adecuada del uso de la inteligencia artificial en la Justicia.

La propuesta convierte a la provincia de Buenos Aires en una de las primeras jurisdicciones del país en impulsar un marco regulatorio específico para la utilización de IA en el Poder Judicial, en un contexto de creciente debate sobre los alcances, beneficios y riesgos que plantea esta tecnología para el funcionamiento de las instituciones y la protección de los derechos de las personas.