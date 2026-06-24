Municipio Cercano llegó a Dudignac con una amplia participación de vecinos

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La Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante esta mañana una nueva edición del programa “Municipio Cercano” en la localidad de Dudignac, donde vecinos de todas las edades participaron activamente de las distintas propuestas y servicios acercados por las diferentes áreas comunales.

La iniciativa, que tiene como objetivo facilitar el acceso a trámites, consultas y acciones de promoción y prevención en las localidades del distrito, registró una destacada respuesta de la comunidad. Durante la jornada, numerosos vecinos se acercaron a la delegación municipal para realizar gestiones, efectuar consultas y participar de las actividades programadas.

Entre las acciones desarrolladas, la Dirección de Tránsito brindó charlas de educación vial destinadas a alumnos de establecimientos primarios y secundarios, promoviendo la concientización y el respeto por las normas de circulación desde edades tempranas.

Por su parte, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atendió consultas y reclamos vinculados a la defensa de los derechos de los consumidores, ofreciendo asesoramiento personalizado a los vecinos que se acercaron al lugar.

Asimismo, el área de Bromatología llevó adelante actividades de concientización sobre la importancia del correcto lavado de manos mediante charlas y propuestas lúdicas destinadas a niños de jardines de infantes. En paralelo, la Dirección de Gestión Ambiental desarrolló encuentros educativos enfocados en la separación de residuos y el reciclado, promoviendo hábitos sustentables en la comunidad.

La Dirección de Actividades Económicas realizó recorridas por distintos comercios de la localidad para atender inquietudes y consultas de comerciantes, mientras que el área de Producción avanzó con tareas de relevamiento y actualización de datos en el marco del censo de comercios que impulsa el municipio.

En tanto, desde Relaciones con la Comunidad se concretaron visitas a diversas instituciones locales con el propósito de actualizar documentación y fortalecer los vínculos con entidades intermedias. Entre ellas se destacaron encuentros con representantes de Bomberos Voluntarios y clubes de la localidad.

La jornada también incluyó operativos de castración y vacunación antirrábica para mascotas, que contaron con una importante concurrencia de vecinos, así como la atención del área de Licencias de Conducir, que brindó asesoramiento y realizó trámites vinculados a renovaciones y primeras licencias.

Desde el municipio destacaron el acompañamiento de la comunidad de Dudignac y remarcaron que el programa continuará recorriendo progresivamente las distintas localidades del partido, con el objetivo de acercar servicios, fortalecer la presencia del Estado municipal y mantener un contacto directo con los vecinos.