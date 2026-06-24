Mauricio del Pino analizó el Mundial: “La tendencia es defender en bloque bajo y aprovechar los momentos del partido”

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El director técnico Mauricio del Pino participó este miércoles de una entrevista en el programa Despertate, donde analizó distintos aspectos que está dejando el Mundial, tanto desde el plano táctico como desde la evolución del reglamento y la influencia que estos cambios pueden tener en el fútbol local.

Durante la charla, Del Pino consideró positivas algunas modificaciones reglamentarias impulsadas por la FIFA, especialmente aquellas orientadas a reducir las pérdidas deliberadas de tiempo. “Se estaba abusando mucho de ciertas situaciones que cortaban el juego. Todo lo que permita más tiempo efectivo de juego es beneficioso para el espectáculo”, señaló.

Sin embargo, expresó reparos respecto de las pausas de hidratación, al considerar que interrumpen momentos clave de los partidos y permiten reacomodamientos tácticos que alteran el desarrollo natural del juego.

Al analizar lo observado hasta el momento en el certamen internacional, el entrenador destacó una tendencia cada vez más marcada hacia los sistemas defensivos. “La mayoría de los equipos optan por bloques bajos, ceden la posesión y buscan recuperar para salir rápido. Se ven menos presiones altas y menos equipos dispuestos a jugar de igual a igual”, explicó.

Respecto de la Selección Argentina, Del Pino elogió tanto su funcionamiento futbolístico como la fortaleza humana del plantel. “Es un equipo con el que cualquiera se siente identificado. Se entrega al máximo, intenta jugar bien y tiene la paciencia necesaria para encontrar el momento justo para atacar”, afirmó.

También remarcó el liderazgo silencioso de Lionel Messi y de los referentes del grupo. “La humildad y el perfil bajo de los líderes marcan el camino para todos los que se suman. Se nota una armonía muy grande dentro del plantel”, sostuvo.

Sobre el capitán argentino, aseguró que sigue siendo determinante más allá del paso del tiempo. “Messi mantiene la misma ambición de cuando era joven. En cualquier momento puede resolver un partido con una acción individual y además genera espacios para que sus compañeros aprovechen”, destacó.

En otro tramo de la entrevista, Del Pino se refirió al campeonato de la Liga Nuevejuliense y al sistema de competencia con clasificación a playoffs. Consideró que el formato actual mantiene la expectativa de más equipos durante toda la temporada, aunque reconoció que también debería existir un reconocimiento especial para quienes realizan una gran campaña en la fase regular.

Finalmente, al proyectar candidatos para avanzar en el Mundial, mencionó a las potencias tradicionales como España, Francia, Inglaterra y Alemania, destacando la jerarquía individual de sus futbolistas para resolver los encuentros más exigentes.

“La calidad de esos jugadores marca diferencias en los partidos cerrados. Son selecciones que siempre tienen un plus cuando llegan las instancias decisivas”, concluyó.