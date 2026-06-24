La Iglesia celebra la Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, el precursor de Cristo

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La Iglesia Católica celebra este miércoles la Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, una de las fechas más importantes del calendario litúrgico dedicada al santo que preparó el camino para la llegada de Jesucristo y anunció la cercanía del Reino de Dios.

La celebración destaca por ser una de las pocas festividades que conmemoran el nacimiento de un santo. Habitualmente, la Iglesia recuerda a los santos en la fecha de su muerte, considerada su entrada a la vida eterna. Sin embargo, San Juan Bautista ocupa un lugar excepcional debido a la misión única que desempeñó en la historia de la salvación.

Según la tradición cristiana, Juan fue santificado desde el vientre materno cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, quien se encontraba embarazada. Este episodio, relatado en el Evangelio de San Lucas, es considerado una manifestación temprana de la presencia de Cristo y de la especial vocación del futuro profeta.

San Agustín de Hipona resaltó la importancia de esta celebración al afirmar que Juan Bautista representa la frontera entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. “La ley y los profetas llegaron hasta Juan”, recordaba el santo obispo, señalando que su figura cierra el tiempo de las antiguas promesas y anuncia el cumplimiento de la salvación en Jesucristo.

El anuncio de un nacimiento extraordinario

La historia del nacimiento de San Juan Bautista comienza con el sacerdote Zacarías y su esposa Isabel, quienes no habían podido tener hijos debido a la esterilidad de ella y a la avanzada edad de ambos.

De acuerdo con el relato bíblico, el ángel Gabriel se apareció a Zacarías mientras cumplía sus funciones sacerdotales en el Templo de Jerusalén y le anunció que tendría un hijo al que debería llamar Juan. El mensajero celestial aseguró que el niño sería grande ante Dios y tendría la misión de preparar al pueblo para la llegada del Mesías.

Ante las dudas de Zacarías, el ángel le comunicó que permanecería sin poder hablar hasta que se cumpliera la promesa divina. Meses más tarde, Isabel dio a luz a un niño y, al imponerle el nombre de Juan, Zacarías recuperó milagrosamente la voz.

El precursor del Mesías

La tradición cristiana reconoce a San Juan Bautista como el último de los grandes profetas y el precursor directo de Jesucristo. Su misión consistió en anunciar la llegada del Salvador, llamar a la conversión y bautizar a quienes buscaban renovar su vida espiritual.

Su figura ocupa un lugar central en los Evangelios, donde aparece predicando en el desierto y exhortando al pueblo a preparar sus corazones para la llegada del Reino de Dios. Posteriormente, sería él mismo quien bautizaría a Jesús en las aguas del río Jordán.

Una fecha cargada de simbolismo

La elección del 24 de junio para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista también posee un profundo significado simbólico. La festividad coincide con el período cercano al solsticio de verano en el hemisferio norte, cuando los días comienzan a acortarse gradualmente.

Por su parte, la Navidad se celebra el 25 de diciembre, cerca del solsticio de invierno, momento a partir del cual los días empiezan a alargarse. La tradición cristiana ha interpretado esta relación como una representación de las palabras pronunciadas por Juan acerca de Jesús: “Es necesario que Él crezca y que yo disminuya”.

Desde el siglo IV, la Iglesia estableció ambas fechas dentro del calendario litúrgico, otorgando un significado cristiano a antiguas celebraciones vinculadas a los ciclos naturales y reafirmando el papel central de Cristo en la historia de la humanidad.

Celebración doble en el calendario litúrgico

Además de la solemnidad de su nacimiento, San Juan Bautista cuenta con una segunda celebración dentro del calendario católico. Cada 29 de agosto se conmemora su martirio, recordando el testimonio de fidelidad que lo llevó a entregar su vida por la verdad.

En esta jornada, millones de fieles en todo el mundo participan de misas, procesiones y actos de devoción para honrar al santo que, según la tradición cristiana, preparó el camino para la llegada de Jesucristo y continúa siendo un modelo de fe, humildad y entrega.