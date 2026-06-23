miércoles, junio 24, 2026
4.4 C
Nueve de Julio
miércoles, junio 24, 2026
4.4 C
Nueve de Julio
General

Kicillof se reunió con la UE para fortalecer inversiones y cooperación

En el encuentro se abordaron oportunidades de inversiones, comercio y cooperación en ciencia, tecnología, educación, cultura y producción

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

El gobernador Axel Kicillof se reunió este martes en la embajada de la Unión Europea con el embajador Erik Høeg y representantes de 21 países del bloque, junto al ministro Carlos Bianco y el subsecretario Juan Manuel Padín.. También se analizó el escenario internacional y se remarcó la importancia de afianzar los lazos entre Europa y Argentina. La UE es el primer inversor externo del país en 2025, con más de 1.200 empresas en industria, energía, agroalimentos, minería y telecomunicaciones. La agenda apunta a impulsar el desarrollo bonaerense en transición energética, soberanía digital, inteligencia artificial y articulación científico-tecnológica. Participaron diplomáticos de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6262

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR