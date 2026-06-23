Kicillof se reunió con la UE para fortalecer inversiones y cooperación

El gobernador Axel Kicillof se reunió este martes en la embajada de la Unión Europea con el embajador Erik Høeg y representantes de 21 países del bloque, junto al ministro Carlos Bianco y el subsecretario Juan Manuel Padín.. También se analizó el escenario internacional y se remarcó la importancia de afianzar los lazos entre Europa y Argentina. La UE es el primer inversor externo del país en 2025, con más de 1.200 empresas en industria, energía, agroalimentos, minería y telecomunicaciones. La agenda apunta a impulsar el desarrollo bonaerense en transición energética, soberanía digital, inteligencia artificial y articulación científico-tecnológica. Participaron diplomáticos de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.