Sigue el mantenimiento vial en distintos sectores urbanos

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, dio continuidad a los trabajos de reparación y acondicionamiento de calles en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas se desarrollaron en avenidas y calles de importante circulación, entre ellas Av. Cardenal Pironio, Quinquela Martín, 25 de Mayo, Juan B. Justo y Azcuénaga, donde se llevaron adelante trabajos de perfilado, nivelación y relleno de baches, con el fin de optimizar las condiciones de transitabilidad y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

Desde el área se informó que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de la infraestructura vial urbana y que continuarán ejecutándose en los próximos días en diferentes puntos de la ciudad, de acuerdo con las necesidades detectadas y el cronograma establecido.

La comuna reafirma así su compromiso con la mejora de los espacios públicos y el mantenimiento de las calles, contribuyendo a una circulación más segura y ordenada para todos los vecinos.