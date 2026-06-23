El Mundial se vive en las aulas: directores destacan su valor educativo y los valores que transmite la Selección

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En el marco de la pasión que despierta el Mundial, las escuelas de Nueve de Julio encontraron una oportunidad para transformar el entusiasmo de los estudiantes en aprendizaje.

Así lo expresaron Guillermo “Grillo” Rodríguez – Director Escuela 10 – y Carlos “Lalo” Brangeri – Director Escuela Técnica 1 ‘Otto Krause’ durante su participación en el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9.

‘Grillo’ Rodríguez explicó que, lejos de representar una distracción, el Mundial se convirtió en una valiosa herramienta educativa. “Ya no existe esa idea de que el fútbol y la escuela son cuestiones antagónicas. Hoy el Mundial se vive dentro de la escuela y se utiliza como recurso pedagógico para trabajar distintas áreas”, señaló.

El directivo destacó que los tradicionales trabajos de investigación sobre los países participantes continúan vigentes, pero ahora se amplían a múltiples disciplinas. Geografía, historia, economía, idiomas y estadísticas encuentran en la Copa del Mundo un contexto motivador para despertar el interés de los alumnos.

“Cuando los contenidos se relacionan con algo que los chicos viven y disfrutan, se involucran mucho más. El Mundial permite trabajar desde la ubicación geográfica de los países hasta aspectos culturales, históricos y sociales”, afirmó.

Por su parte, ‘Lalo’ Brangeri contó que en la Escuela Técnica “Otto Krause” toda la comunidad educativa se preparó para vivir el acontecimiento. Desde la decoración de los espacios con banderas hasta la colaboración de los estudiantes de informática para garantizar la transmisión de los partidos, el evento deportivo se convirtió en una experiencia colectiva.

“Es una excusa hermosa para compartir un buen momento entre todas las aulas y fortalecer los vínculos dentro de la escuela”, expresó.

Ambos coincidieron en que el deporte y el juego constituyen poderosos motores de aprendizaje. Como ejemplo, mencionaron cómo los alumnos aprenden y recuerdan fácilmente las banderas, ubicaciones y características de numerosos países gracias al interés que genera la competencia mundialista.

Messi como ejemplo para los jóvenes

Durante la charla, los directores también reflexionaron sobre el impacto que tiene Lionel Messi en las nuevas generaciones. Consideraron que el capitán argentino representa valores fundamentales como la perseverancia, el esfuerzo, la humildad y el trabajo en equipo.

“Lo que transmite esta Selección es maravilloso. Messi es un ejemplo de constancia, de no aflojar nunca, de seguir intentando aun cuando las cosas no salen”, destacó Rodríguez.

Según explicaron, la historia deportiva del capitán argentino permite abordar con los estudiantes conceptos vinculados al esfuerzo sostenido, la superación personal y la importancia de construir objetivos colectivos.

“Los chicos ven que hubo derrotas, frustraciones y momentos difíciles, pero también ven que siguió adelante hasta alcanzar el objetivo. Ese mensaje tiene un enorme valor educativo”, agregó.

Una escuela conectada con la realidad

Más allá del Mundial, ambos directivos remarcaron que la escuela actual no puede permanecer ajena a lo que sucede en la sociedad. Temas como la convivencia, la violencia, el cuidado del ambiente, la educación sexual integral y las problemáticas sociales forman parte del trabajo cotidiano en las instituciones educativas.

“La escuela no está solamente para enseñar contenidos. Si fuera únicamente por eso, hoy cualquier estudiante podría encontrar información en internet. La escuela tiene que acompañar, contener, formar valores y ayudar a construir ciudadanía”, sostuvo Rodríguez.

En el mismo sentido, Brangeri señaló que muchas veces los alumnos encuentran en la escuela un espacio de escucha y confianza que resulta fundamental para su desarrollo personal.

Finalmente, ambos coincidieron en destacar el potencial de los jóvenes y la necesidad de fortalecer mensajes positivos basados en la cooperación y el trabajo colectivo.

“Lo más importante es que los chicos puedan crecer con ejemplos de construcción, de esfuerzo compartido y de convivencia. Y en ese sentido, esta Selección Argentina deja una enseñanza que va mucho más allá del fútbol”, concluyeron.