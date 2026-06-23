Vecino de Dudignac al lado de Messi y la selección

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Mientras millones de argentinos siguen a la Selección por televisión, Hernán Stefoni, vecino de Dudignac y reconocido hombre ligado al fútbol local, está cumpliendo uno de los grandes sueños de su vida: acompañar a Argentina en el Mundial y ver a Lionel Messi en acción. Pero su experiencia tiene un dato aún más especial: estuvo presente en los dos primeros partidos del equipo nacional y fue testigo directo de los cinco goles que convirtió el capitán albiceleste.

Desde Dallas, Estados Unidos, donde la Selección disputó su segundo encuentro de la fase de grupos, Stefoni dialogó con Cadena Nueve y relató la emoción que significa vivir el fenómeno Messi desde las tribunas.

“Para mí es un sueño cumplido. Poder estar acá, ver a Argentina, ver a Messi y sentir todo esto desde adentro de la cancha es algo difícil de describir”, expresó.

El fenómeno Messi

Stefoni destacó que la figura del astro argentino trasciende cualquier frontera. Según contó, en los estadios y en las calles se observa una enorme cantidad de extranjeros utilizando la camiseta argentina y alentando al seleccionado.

“Siempre digo que el aura que tiene este chico es tremenda. La euforia que genera partido a partido es impresionante. Hay muchísimos argentinos, pero también muchos extranjeros con la camiseta argentina apoyando a Messi y a la Selección”, señaló.

La experiencia fue aún más impactante en Dallas, donde más de 65 mil hinchas argentinos colmaron el estadio.

“El 90 por ciento de la cancha era argentino o gente alentando a Argentina. No se vive todos los días algo así. Me siento un privilegiado”, afirmó.

Un viaje con pasión futbolera

Stefoni integra un contingente de 35 personas provenientes de distintos puntos del país, entre ellos La Pampa, Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Salta. Sin embargo, es el único representante de Dudignac y del distrito de Nueve de Julio.

El recorrido comenzó con un vuelo desde Buenos Aires hacia Santiago de Chile y luego a Kansas City, donde presenció el debut de Argentina. Más tarde continuó viaje hacia Texas para acompañar al equipo en Dallas y permanecerá en Estados Unidos para seguir también el tercer encuentro de la fase de grupos.

“Somos todos muy futboleros. Estamos viviendo días increíbles. A mi edad poder cumplir este sueño es una felicidad enorme”, comentó.

La mirada de un hombre de fútbol

Ex entrenador de Dudignac, club al que condujo a la Primera División, Stefoni también analizó los partidos desde una perspectiva técnica.

“El fútbol está muy parejo. Las selecciones de otros continentes evolucionaron muchísimo, tanto en lo físico como en lo táctico. Hoy todos estudian mucho los partidos y los jugadores compiten en ligas de primer nivel”, explicó.

Respecto al rendimiento argentino, destacó el papel determinante de Messi pero también el respaldo colectivo del equipo.

“Cuando las cosas no le salen, los compañeros lo sostienen. Se nota que hay un grupo muy unido y eso es fundamental. Messi sigue teniendo una competitividad impresionante”, remarcó.

La ovación que emocionó al estadio

Uno de los momentos más impactantes para el vecino de Dudignac llegó después del triunfo argentino, cuando todo el estadio se rindió ante el capitán.

“Cuando terminó el partido, todos lo aplaudían. Los rivales también. Es muy respetado y muy querido. Tiene un perfil muy bajo, pero genera admiración en todos lados”, relató.

Stefoni aseguró que resulta imposible transmitir con palabras todo lo que se vive dentro de una cancha cuando Messi aparece en escena.

“Verlo jugar en vivo es algo único. Lo que genera en la gente es extraordinario”, concluyó.

Mientras la Selección sigue su camino en el Mundial, Hernán Stefoni continuará acompañando al equipo desde las tribunas estadounidenses, llevando consigo el orgullo de representar a Dudignac y disfrutando de una experiencia que difícilmente olvidará.

​Payada para Hernán Stefoni

​Al compás de una milonga

​Atiendan, señores criollos,

que mi guitarra ya suena,

para cantar una historia

que de orgullo nos llena.

Voy a nombrar a un paisano

de este suelo tan querido,

que allá lejos, en la cancha,

el pecho se le ha expandido.

​Es el amigo Hernán Stefoni,

que hasta el Mundial ha viajado,

y el nombre de Dudignac

en su bandera ha llevado.

Qué momento tan supremo

Qué alegría tan sincera

Ver flamear en la tribuna

nuestra gloriosa bandera.

​Mientras debutaba la patria

en el verde del estadio,

Hernán gritaba con fuerza

más fuerte que ningún radio.

No se olvida de sus pagos

ni del pueblo que lo vio,

por eso con esa insignia

a todo el mundo alumbró.

​Vaya un saludo fraterno

para este gaucho seguidor,

que hace patria en la distancia

con alma de payador.

Salud, Hernán, mi amigo,

disfrute ese gran momento,

que acá en el pueblo su hazaña

la grita el mismísimo viento

​Por Walter Martín Zárate