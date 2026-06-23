Banquinas productivas: impulsan una ley para que los municipios bonaerenses puedan otorgar permisos de uso y generar nuevos recursos

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La diputada provincial de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para modificar la Ley 10.342 y permitir que los municipios puedan otorgar permisos de uso sobre las banquinas de rutas y caminos provinciales, con el objetivo de aprovechar terrenos actualmente ociosos y generar nuevas fuentes de ingresos para las comunas.

La normativa vigente habilita a los intendentes a conceder permisos de uso sobre las franjas linderas a las rutas y caminos que integran la red vial bonaerense, pero excluye expresamente a las banquinas, consideradas por la legislación actual como espacios reservados para la seguridad vial. Esta limitación impide que los municipios puedan autorizar actividades productivas en gran parte de esos terrenos.

En ese marco, la iniciativa impulsada por la legisladora del Frente Renovador propone modificar el artículo primero de la ley para incorporar a las banquinas dentro de los espacios susceptibles de ser cedidos en uso, siempre con autorización previa de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires.

Además, el proyecto contempla la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales, que funcionará bajo la órbita de la autoridad de aplicación y tendrá la finalidad de fiscalizar y controlar la utilización de estos espacios públicos.

Según argumentó Rasquetti en los fundamentos de la propuesta, la exclusión de las banquinas representa un desaprovechamiento de recursos productivos estratégicos. “Miles de hectáreas lineales de suelo fértil y apto permanecen en un estado de total abandono, desaprovechamiento y ociosidad”, sostuvo la legisladora.

Asimismo, remarcó que la situación actual también implica una pérdida de oportunidades para las finanzas municipales. “Se priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación de tasas, cánones o derechos de ocupación derivados de la explotación regulada de estos espacios de dominio público”, señaló.

La diputada destacó que el aprovechamiento planificado de las banquinas podría abrir nuevas alternativas para las economías regionales, permitiendo el desarrollo de explotaciones agrícolas de baja escala, siembra de forrajes, planes de forestación, proyectos de parquización e incluso la instalación controlada de infraestructura de servicios.

“La ociosidad actual de estas tierras representa una oportunidad perdida. Su puesta en valor permitirá que los municipios administren y perciban de manera directa los recursos derivados de dichos permisos”, afirmó la integrante del Frente Renovador.

Un antecedente concreto de esta modalidad se registró en febrero de este año en el municipio de 9 de Julio, donde se lanzó una convocatoria dirigida a productores frentistas y actores del sector agropecuario para participar de una licitación pública destinada a la siembra de entre 300 y 350 hectáreas de banquinas ubicadas sobre distintas rutas provinciales y caminos rurales, entre ellos sectores de la Ruta Provincial 65.

Los permisos otorgados contemplan un plazo máximo de un año, con posibilidad de renovación, y habilitan la siembra de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas y otras producciones compatibles con las características de cada zona.

No obstante, la utilización productiva de estos espacios deberá respetar estrictamente las condiciones de seguridad vial establecidas por los organismos competentes. En ese sentido, tanto Vialidad Nacional como Vialidad Provincial exigen mantener una franja libre de entre tres y cinco metros desde el borde de la calzada, permitiendo únicamente la siembra en el sector restante de la banquina.

De aprobarse la modificación de la Ley 10.342, los municipios bonaerenses contarían con una nueva herramienta para administrar estos espacios, impulsar actividades productivas complementarias y fortalecer sus recursos propios sin comprometer las condiciones de seguridad en las rutas y caminos de la provincia.