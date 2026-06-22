Proponen que la calle Alsina de la ciudad de Nueve de Julio pase a llamarse Lionel Messi

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A través de un mensaje enviado a Cadena Nueve, el vecino Federico Henríquez propuso que la actual calle Alsina de la ciudad de Nueve de Julio pase a denominarse Lionel Messi, en homenaje al destacado futbolista argentino que cosecha admiración y reconocimiento en todo el mundo.

Si bien el vecino no detalló los fundamentos específicos de la iniciativa, resulta entendible que la propuesta apunta a distinguir al capitán de la Selección Argentina, campeón del mundo y considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

La iniciativa abre además un interesante debate sobre la nomenclatura urbana y los personajes que forman parte de la identidad colectiva. En este caso, la figura de Lionel Messi trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un símbolo nacional que representa esfuerzo, humildad, talento y superación.

Respecto al nombre actual de la arteria, poco se sabe entre los vecinos sobre el origen de la denominación Alsina. Históricamente, podría estar vinculada a Valentín Alsina, destacado político argentino del siglo XIX y abuelo de Adolfo Alsina, quien fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y fundador del Partido Autonomista.

Más allá de esta referencia histórica, la propuesta de Federico Henríquez pone sobre la mesa la posibilidad de que una calle de la ciudad lleve el nombre de Lionel Messi, sumándose así a los numerosos homenajes que distintas localidades argentinas han realizado al astro rosarino tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Por el momento, la iniciativa se mantiene como una propuesta ciudadana difundida a través de este medio, aunque seguramente generará opiniones y debate entre los vecinos de Nueve de Julio.