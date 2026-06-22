Rubén Lucero: “Austria exigirá al máximo, pero Argentina tiene las herramientas para imponer su juego”

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El ex árbitro analizó el duelo entre la Selección argentina y Austria en ‘La pelota nos une‘ ciclo de Despertate por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, resaltó el presente del equipo de Lionel Scaloni y sostuvo que la diferencia estará en la capacidad albiceleste para manejar los tiempos del partido frente a un rival intenso y físicamente fuerte

La expectativa crece en la previa del choque entre Argentina y Austria por el Mundial 2026. En ese contexto, el ex árbitro Rubén Lucero brindó su mirada sobre un encuentro que considera clave para las aspiraciones del conjunto nacional en la fase de grupos.

Lucero destacó que la Selección llega respaldada por una identidad futbolística consolidada y por la experiencia de un plantel que sabe administrar distintos momentos dentro de un partido. A su entender, una de las principales fortalezas del equipo dirigido por Lionel Scaloni es la capacidad para controlar la pelota y elegir cuándo acelerar y cuándo bajar el ritmo del juego.

En contrapartida, definió a Austria como un rival de características muy diferentes. Según explicó, se trata de un equipo que apuesta a la intensidad, al despliegue físico y a las transiciones rápidas, con futbolistas que buscan permanentemente atacar los espacios y sostener una presión constante.

El analista consideró que el desafío argentino será evitar que el partido se transforme en un intercambio de golpes. “Cuando Argentina consigue la posesión y hace circular la pelota, obliga al rival a correr y desgastarse. Ahí es donde puede sacar ventaja”, señaló.

Lucero también valoró el aporte de Lionel Messi, no sólo por su influencia futbolística sino por el liderazgo que ejerce dentro del grupo. En ese sentido, remarcó que la figura del capitán trasciende los resultados y se convierte en un ejemplo para las nuevas generaciones que siguen el Mundial con entusiasmo.

Otro de los aspectos mencionados fue la importancia de los jugadores que acompañan al rosarino en ataque. Consideró que la movilidad y el sacrificio para recuperar la pelota resultan fundamentales para liberar espacios y potenciar el funcionamiento colectivo.

Al mismo tiempo, reconoció que Argentina todavía siente la ausencia de un futbolista con las características de Ángel Di María, capaz de romper esquemas por los costados y generar desequilibrio en el uno contra uno. Sin embargo, confió en que el equipo cuenta con recursos suficientes para encontrar variantes ofensivas.

De cara al compromiso, Lucero prevé un encuentro exigente, con momentos de alta intensidad y mucha disputa física. No obstante, entiende que si la Selección logra imponer su estilo y mantener la calma en los momentos decisivos, tendrá grandes posibilidades de quedarse con un resultado favorable.

“Argentina tiene experiencia, jerarquía y una idea de juego clara. Austria puede complicar con su dinámica, pero si la Selección maneja la pelota y controla los tiempos, puede marcar diferencias”, concluyó.