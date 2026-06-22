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Campaña de donación de sangre el 1° de julio en la Escuela Secundaria 9 de Patricios

El Servicio de Hemoterapia convoca a la comunidad a participar de una nueva jornada solidaria desde las 13 horas, donde donar sangre es un acto voluntario que salva vidas y fortalece el sistema de salud local.

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El Servicio de Hemoterapia de Nueve de Julio llevará adelante una campaña de donación de sangre el próximo 1° de julio, a partir de las 13 horas, en la Escuela Secundaria de Patricios.

La iniciativa busca reforzar los bancos de sangre locales y concientizar sobre la importancia de la donación voluntaria, un gesto solidario que puede salvar hasta tres vidas por cada donante y resulta fundamental para intervenciones quirúrgicas, emergencias, tratamientos oncológicos y situaciones de urgencia médica.

Desde la organización destacaron que donar sangre es un acto seguro, rápido y controlado, que no reemplaza ni genera riesgos para la salud del donante cuando se realiza bajo los protocolos correspondientes.

Para participar de la jornada es necesario inscribirse previamente, contactándose con las responsables de la convocatoria:

  • Ornela Cristaldo: 2317 518377
  • Valentina Vicente: 2317 513080

Las autoridades invitan a vecinos y vecinas a sumarse a esta acción solidaria que contribuye directamente al cuidado de la salud de toda la comunidad.

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