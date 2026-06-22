Santo Tomás Moro, patrono de los políticos y gobernantes de Estado

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Cada 22 de junio, la figura de Tomás Moro cobra especial relevancia para el mundo político y social. El humanista inglés, ejecutado en 1535 por negarse a reconocer al rey Enrique VIII como máxima autoridad religiosa de Inglaterra, fue declarado en el año 2000 patrono de los gobernantes y políticos por Juan Pablo II.

Jurista, escritor y canciller del reino inglés, Tomás Moro es recordado por su firme defensa de la libertad de conciencia y por mantenerse fiel a sus convicciones incluso frente a la amenaza de muerte. Su célebre frase, pronunciada antes de ser ejecutado, resume su postura: “Muero siendo un buen servidor del rey, pero primero de Dios”.

La designación de Moro como patrono de los políticos busca destacar la importancia de la ética en la vida pública. La Iglesia lo presenta como ejemplo de honestidad, servicio y responsabilidad para quienes tienen la tarea de gobernar y tomar decisiones que afectan a la sociedad.

En un contexto global marcado por demandas de transparencia y confianza en las instituciones, la figura de Santo Tomás Moro continúa siendo una referencia para dirigentes, funcionarios y ciudadanos que promueven una política basada en valores, respeto por la dignidad humana y búsqueda del bien común.