Atlético cerró el Apertura ante Racing de Chivilcoy con una victoria en Infantiles y una ajustada derrota en Cadetes

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El pasado sábado se disputó la 12ª y última fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy, jornada en la que los equipos del Club Atlético 9 de Julio visitaron a Racing Club de Chivilcoy, una de las instituciones más importantes del básquet argentino, que desde hace un año participa en la Liga Nacional.

La posibilidad de competir frente a una entidad de semejante nivel representa una experiencia de gran valor para los jóvenes jugadores nuevejulienses y para toda la comunidad basquetbolística local, que tiene la oportunidad de medirse con una organización que forma parte de la máxima categoría del país.

La programación comenzó con la categoría Mini, que participó en carácter promocional. Posteriormente fue el turno de los Infantiles, quienes protagonizaron una destacada actuación y consiguieron una sólida victoria por 51 a 32.

El conjunto dirigido por Andrés Pastori dominó especialmente durante la primera mitad del encuentro, imponiéndose 15 a 10 en el primer cuarto y 13 a 7 en el segundo. Aunque Racing reaccionó en el tercer parcial y ganó 12 a 5, Atlético recuperó rápidamente el control del juego y cerró el partido con una gran producción en el último período, que ganó por 18 a 3 para sellar una amplia diferencia.

El equipo estuvo integrado por B. Pelatti, A. Tettenborn, M. Urriza (9), L. Sarlingo (2), L. Marcocci, A. De La Cal (2), M. Lezcano (6), F. Silva (3), L. Riopedre (17), F. Meoli (10), G. Manzione (2) y S. Sosa.

A continuación se disputó el encuentro de la categoría Cadetes, que ofreció uno de los partidos más emocionantes de la jornada. Tras un desarrollo muy equilibrado, el conjunto local se fue al descanso arriba por 30 a 28. Sin embargo, Atlético logró revertir la situación en la segunda mitad y llegó a los instantes finales con ventaja de 50 a 47.

Cuando parecía que la victoria viajaba a 9 de Julio, Racing convirtió un triple en los segundos finales para igualar el marcador y forzar un período suplementario. En el tiempo extra, Atlético volvió a adelantarse 57 a 53 cuando restaban tres minutos, pero el equipo chivilcoyano hizo valer su experiencia en los momentos decisivos y terminó quedándose con el triunfo por un ajustado 61 a 59.

Por su parte, la categoría Juveniles disputará su compromiso este jueves. Tras la finalización del Apertura, la actividad oficial se reanudará en julio con el inicio del Torneo Clausura de la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy.