A 40 años del Gol del Siglo: la obra maestra de Maradona que inmortalizó al fútbol

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Este 22 de junio se cumplen 40 años de una tarde que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva de los argentinos y de los amantes del fútbol. En los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986, la Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra con una actuación inolvidable de Diego Armando Maradona.

A los 55 minutos del encuentro, Maradona tomó la pelota en su propio campo, dejó atrás a cinco rivales ingleses y al arquero Peter Shilton antes de definir con una serenidad asombrosa. La acción fue elegida años más tarde como el “Gol del Siglo”, considerada una de las mejores conquistas en la historia de los Mundiales.

Apenas cuatro minutos antes había convertido la famosa “Mano de Dios”, otro episodio que alimentó el mito de una jornada irrepetible. Aquella victoria en el Estadio Azteca impulsó a Argentina rumbo al título mundial, con Maradona como gran figura del torneo.

Cuarenta años después, la imagen del capitán albiceleste avanzando entre camisetas blancas continúa emocionando a generaciones enteras. Más que un gol, fue una obra de arte que transformó para siempre la historia del fútbol.

Los 40 años del “Gol del Siglo” encuentran a la Selección Argentina nuevamente en una Copa del Mundo, esta vez en el torneo que organizan conjuntamente Canadá, Estados Unidos y México. Apenas horas después del aniversario de aquella obra maestra de Diego Armando Maradona, el equipo argentino afrontará su segundo compromiso mundialista frente a Austria. Como sucedía en 1986, cuando Argentina contaba con el mejor futbolista del planeta en la figura de Diego Armando Maradona, cuatro décadas más tarde vuelve a presentarse con otro número uno indiscutido: Lionel Messi. Dos generaciones separadas por el tiempo, unidas por el talento extraordinario de quienes marcaron una época y llevaron la camiseta albiceleste a la cima del fútbol mundial.

Hace 40 años Argentina soñaba al ritmo de Maradona. Hoy vuelve a ilusionarse con Messi. Cambian los nombres, cambian las épocas, pero la esperanza sigue teniendo acento argentino y la celeste y blanco flamea en muchas naciones del planeta porque quieren ver jugar a ‘la pulga de Rosario’.