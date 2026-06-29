A 25 años de un festejo del fútbol local, Dudignac vuelve a abrazar a uno de sus grandes ídolos

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Mientras el mundo vibra con el Mundial FIFA 2026 y las grandes figuras del fútbol internacional, en Dudignac hay lugar para detenerse y rendir homenaje a quienes escribieron las páginas más importantes del deporte local. Porque los verdaderos ídolos también nacen en los pueblos, dejan huella con sacrificio y permanecen para siempre en la memoria de su gente.

Uno de esos nombres es el de José Maidana, símbolo indiscutido del Club Atlético y Social Dudignac, ejemplo de esfuerzo, pertenencia y amor por la camiseta.

La historia de José comenzó mucho antes de convertirse en goleador. Desde muy pequeño conoció el valor del trabajo. Con apenas 11 años empezó a desempeñarse en la recordada panadería de Meloni, donde forjó una cultura del sacrificio que lo acompañaría durante toda su vida.

Pero el fútbol también era parte de su destino. A los 13 años debutó en la Primera División del Club Atlético y Social Dudignac, demostrando una personalidad poco común para un adolescente.

Formado en las divisiones inferiores bajo la dirección y las enseñanzas del recordado “Zurdo” Dramisino, Maidana creció hasta convertirse en uno de los delanteros más temidos de la región. Dueño de un instinto goleador excepcional, fue el clásico “9” de área, de esos que viven para el gol y que hoy parecen pertenecer a otra época.

Su mayor consagración llegó en 1981, cuando fue una de las piezas fundamentales del equipo que conquistó el campeonato con el Club Atlético y Social Dudignac. Aquella campaña quedó grabada para siempre en la historia deportiva de la institución y consolidó a Maidana como uno de los máximos referentes futbolísticos del club.

Fuera de las canchas, continuó ligado al oficio que había aprendido desde niño. Con esfuerzo y dedicación logró cumplir otro sueño: tener su propia panadería, donde durante años acompañó el crecimiento de generaciones de vecinos con el mismo compromiso y humildad que lo distinguieron como futbolista.

Hoy, a sus 63 años, José continúa viviendo en su querido Dudignac. Aunque problemas de salud lo obligaron a alejarse de la actividad diaria en su panadería, sigue recibiendo el cariño y el reconocimiento de toda la comunidad, que nunca olvidó sus goles, su entrega y su ejemplo de vida.

Porque los campeones no solo se recuerdan por los títulos. También se los reconoce por los valores que transmiten y por el legado que dejan en cada generación.

En tiempos donde el fútbol mundial acapara todas las miradas, el Club Atlético y Social Dudignac recuerda que sus propios héroes también merecen ser celebrados.

Gracias, José Maidana, por cada gol, por el campeonato de 1981, por el trabajo, la humildad y el sentido de pertenencia que siempre representaste. Y un reconocimiento especial al maestro “Zurdo” Dramisino, formador de futbolistas y de personas, cuya tarea dejó una marca imborrable en la historia del club.

El Club Atlético y Social Dudignac no olvida a sus ídolos. José Maidana ocupa, con justicia, un lugar de privilegio entre los más grandes.