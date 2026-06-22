Retiran proyecto sobre desregulación del mercado inmobiliario en la Provincia de Buenos Aires

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El proyecto de ley denominado “Desregular el mercado inmobiliario en el territorio de la Provincia de Buenos Aires”, presentado recientemente por el diputado provincial Juan Osaba junto a otros legisladores de su bloque, habría sido retirado del ámbito legislativo provincial.

Según informaron desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la medida surge a partir de una nota enviada por el legislador al director de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de la Cámara de Diputados bonaerense, Pedro Digiglio. En dicho escrito, Osaba solicita el retiro del expediente D-2105/26-27 de su autoría, así como su baja del sistema informático Intranet, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno del cuerpo legislativo.

Desde la entidad profesional consideraron “positiva” la decisión de retirar la iniciativa, aunque advirtieron que “ello no implica que, en el futuro, tanto en el ámbito provincial como en el nacional, no se vuelva a intentar impulsar una iniciativa reprochable similar”.

En ese sentido, el presidente de Martilleros BA, Luis Eusebio Colao, expresó: “Seguiremos atentos y vigilantes en la defensa no solo de nuestra profesión, sino también de toda la sociedad, que día a día elige a un profesional para brindarle seguridad y confianza en sus operaciones. Mantendremos firmes y en alto nuestras convicciones y, más que nunca, ratificamos nuestro orgullo de ser martilleros y corredores públicos colegiados”.