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Corte de energía programado en zona urbana de La Rioja e Yrigoyen

Lo hizo saber la CEyS donde realizará una interrupción del suministro eléctrico el martes 23 de junio de 2026, entre las 07:30 y las 10:00 hs, por tareas de mantenimiento. El servicio quedará afectado en la zona delimitada previamente.

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La Cooperativa CEyS ‘Mariano Moreno’ hizo saber que este martes martes 23 de junio de 2026 se llevará a cabo un corte de energía programado en zona urbana debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

El servicio se verá interrumpido en el horario comprendido entre las 07:30 y las 10:00 horas, afectando el sector previamente delimitado en el mapa comunicado por la cooperativa (zona marcada con líneas rojas), en La Rioja e Yrigoyen.

Desde la entidad se aclaró que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas podrán ser suspendidas y reprogramadas hasta nuevo aviso, con el objetivo de garantizar la seguridad del personal y la correcta ejecución de los trabajos.

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