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Inauguraron en Laprida el nuevo frigorífico porcino municipal

Se concretó con financiamiento y asistencia técnica del programa Frigoríficos en Marcha.

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El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, inauguraron este viernes el frigorífico porcino municipal de Laprida, que faenará hasta 30 animales por día y emplea a 12 trabajadores. La planta, con habilitación provincial, permitirá comercializar carne en toda la provincia y evitar los traslados de más de 150 km que hacían los productores desde el cierre del matadero en 2011. “Agregar valor en origen genera más trabajo y mejores condiciones para productores y consumidores”, afirmó Rodríguez. Kicillof destacó que la obra abaratará costos y mejorará precios: “Cuando la ganancia se concentra en pocas manos, los perjudicados son los pequeños productores y los consumidores”. Laprida consume unos 200 mil kilos de carne porcina al año y tiene 2.600 animales. La planta ya funciona para porcinos y se adaptará para bovinos. Es el quinto frigorífico municipal porcino y el décimo que abre la Provincia bajo esta política. Con esta habilitación, Buenos Aires suma 44 frigoríficos porcinos.

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