lunes, junio 22, 2026
9.4 C
Nueve de Julio
lunes, junio 22, 2026
9.4 C
Nueve de Julio
Fútbol

Messi hace historia en el Mundial y se convierte en el máximo goleador de la Copa del Mundo

Con un doblete ante Austria en la victoria de Argentina por 2-0, Lionel Messi alcanzó los 18 goles en Mundiales y superó el récord histórico de Miroslav Klose.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En una nueva jornada del Mundial, la Selección Argentina consiguió una victoria sólida por 2-0 frente a Austria, con otra actuación decisiva de su capitán. Messi fue la gran figura del encuentro al marcar los dos goles del partido, en un rendimiento que volvió a confirmar su vigencia en la máxima competencia internacional.

Con este doblete, el delantero argentino llegó a los 18 goles en Copas del Mundo en 28 partidos disputados, superando la marca del alemán Miroslav Klose y convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo.

Argentina, que suma dos victorias en dos presentaciones, acumula cinco goles en 180 minutos de juego y muestra un arranque firme en la competición, con Messi como principal referente ofensivo y líder del equipo.

El partido ante Austria se resolvió con control argentino desde el inicio, aprovechando la experiencia y la eficacia del capitán, que pese a que desvio un penal, se recuperó y volvió a aparecer en los momentos central para asegurar el resultado.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6260

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR