Messi hace historia en el Mundial y se convierte en el máximo goleador de la Copa del Mundo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una nueva jornada del Mundial, la Selección Argentina consiguió una victoria sólida por 2-0 frente a Austria, con otra actuación decisiva de su capitán. Messi fue la gran figura del encuentro al marcar los dos goles del partido, en un rendimiento que volvió a confirmar su vigencia en la máxima competencia internacional.

Con este doblete, el delantero argentino llegó a los 18 goles en Copas del Mundo en 28 partidos disputados, superando la marca del alemán Miroslav Klose y convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo.

Argentina, que suma dos victorias en dos presentaciones, acumula cinco goles en 180 minutos de juego y muestra un arranque firme en la competición, con Messi como principal referente ofensivo y líder del equipo.

El partido ante Austria se resolvió con control argentino desde el inicio, aprovechando la experiencia y la eficacia del capitán, que pese a que desvio un penal, se recuperó y volvió a aparecer en los momentos central para asegurar el resultado.