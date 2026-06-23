Mujeres invisibles, problemas invisibles: la realidad de millones de viudas que luchan por sus derechos

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Cada 23 de junio se conmemora el Día Internacional de las Viudas, una fecha instaurada por las Naciones Unidas en 2011 con el objetivo de visibilizar las dificultades que enfrentan millones de mujeres tras la muerte de sus cónyuges.

Aunque se estima que existen más de 258 millones de viudas en el mundo, sus necesidades históricamente han sido ignoradas por las políticas públicas y los sistemas de protección social. La situación se ha agravado en los últimos años debido a los conflictos armados, los desplazamientos forzosos, las crisis humanitarias y las emergencias sanitarias, que han incrementado el número de mujeres que deben afrontar la viudez en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Pobreza y exclusión económica

La pérdida de una pareja suele significar mucho más que un duelo emocional. En numerosos países, las viudas enfrentan obstáculos para acceder a herencias, propiedades, cuentas bancarias, tierras productivas y pensiones.

Las mujeres tienen, en promedio, menos acceso a sistemas previsionales que los hombres, por lo que la muerte del cónyuge puede derivar rápidamente en situaciones de pobreza o indigencia, especialmente entre las adultas mayores. La situación es aún más compleja para aquellas que tienen hijos a cargo y deben asumir solas el sostén económico de sus familias.

Según datos internacionales, casi una de cada diez viudas vive en condiciones de pobreza extrema.

Violencia y discriminación

En muchas comunidades, la viudez continúa asociada a estigmas y prácticas discriminatorias. Algunas mujeres son expulsadas de sus hogares por familiares políticos, despojadas de sus bienes o sometidas a rituales degradantes vinculados al duelo y los funerales.

Además, en contextos de epidemias o crisis sanitarias, las viudas pueden ser señaladas injustamente como responsables o portadoras de enfermedades, sufriendo aislamiento social y exclusión.

La falta de información sobre sus derechos y las dificultades para acceder a la justicia agravan esta problemática, especialmente en países donde los sistemas judiciales presentan debilidades estructurales.

El impacto de los conflictos armados

Las guerras y los enfrentamientos armados generan un aumento significativo de la viudez femenina. En determinadas regiones, la situación alcanza niveles alarmantes. En algunas zonas del este de la República Democrática del Congo, por ejemplo, cerca del 50% de las mujeres son viudas debido a décadas de violencia.

La historia de Jamila refleja esta realidad. Tras el asesinato de su esposo por grupos insurgentes, se vio obligada a trasladarse junto a sus hijos a un campo de desplazados. Las dificultades económicas y la falta de oportunidades la llevaron a volver a casarse buscando estabilidad para su familia, aunque la nueva situación terminó agravando sus problemas.

Niñas viudas: una problemática poco conocida

Uno de los aspectos más invisibilizados de la viudez es el que afecta a las niñas. Se calcula que al menos 1,36 millones de menores de edad en el mundo son viudas, una cifra que podría ser mucho mayor debido al subregistro y a la falta de estadísticas confiables.

La práctica de los matrimonios infantiles en diversas regiones del planeta expone a miles de niñas a quedar viudas a edades tempranas, enfrentando situaciones de vulnerabilidad extrema y exclusión social.

El desafío de garantizar derechos

Las Naciones Unidas sostienen que es imprescindible fortalecer las políticas destinadas a garantizar los derechos de las viudas. Entre las principales medidas se destacan el acceso a una herencia justa, la protección social independiente del estado civil, oportunidades de empleo digno, igualdad salarial y acceso a educación y capacitación.

Asimismo, se reclama la implementación de programas específicos para erradicar la violencia, reducir la pobreza y combatir los estigmas sociales que perpetúan la exclusión.

Los organismos internacionales también instan a los gobiernos a cumplir los compromisos asumidos en tratados como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Un llamado a la acción

En el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional considera fundamental incorporar la situación de las viudas en las estrategias de igualdad de género y reducción de la pobreza.

Además, en los procesos de reconstrucción posteriores a conflictos armados, se promueve la participación activa de las viudas en iniciativas de reconciliación y consolidación de la paz.

Este 23 de junio, el Día Internacional de las Viudas busca recordar que detrás de cada cifra hay historias de resiliencia, pero también una deuda pendiente de las sociedades: reconocer, proteger y garantizar los derechos de millones de mujeres que aún permanecen invisibles.