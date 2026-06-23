El Día de la Administración Pública destaca el valor del servicio estatal y premia la excelencia en la gestión pública

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En el marco del Día de la Administración Pública de las Naciones Unidas, que se conmemora cada 23 de junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reafirmó la importancia de contar con instituciones públicas eficaces, responsables e inclusivas para garantizar el bienestar de las comunidades y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La fecha fue establecida por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2002 mediante la Resolución 57/277, con el propósito de celebrar el valor y las virtudes del servicio público, reconocer el trabajo de los funcionarios estatales y promover entre los jóvenes el interés por desarrollar una carrera profesional en el sector público.

Como parte de esta conmemoración, la ONU destaca anualmente los Premios de Administración Pública de las Naciones Unidas (UNPSA), considerados el reconocimiento internacional más prestigioso a la excelencia en el servicio público. Desde su creación en 2003, estos galardones distinguen iniciativas innovadoras y buenas prácticas implementadas por instituciones gubernamentales que contribuyen a una administración más eficiente, transparente y orientada a las necesidades de la población.

El programa fue actualizado en 2016 para alinearse con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reforzando el papel de las administraciones públicas como actores clave para alcanzar metas relacionadas con la reducción de la pobreza, la igualdad de oportunidades, el acceso a servicios de calidad y la construcción de sociedades más justas.

En este contexto, la ONU también impulsa el Foro de la Administración Pública, un encuentro internacional que reúne a líderes gubernamentales, ministros, expertos y representantes de organismos públicos de todo el mundo para intercambiar experiencias y debatir sobre los desafíos actuales de la gobernanza.

La edición 2026 del foro se desarrolla del 23 al 25 de junio en Tiflis, Georgia, bajo el lema “Transformar las instituciones públicas: impulsar la innovación, la participación y la inclusión”. El encuentro es organizado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA) y el Ministerio de Justicia de Georgia.

Desde la organización sostienen que la modernización de la administración pública es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Objetivo 16 de la Agenda 2030 establece la necesidad de construir instituciones eficaces, responsables y transparentes, capaces de responder a las demandas de la ciudadanía y garantizar una gestión pública de calidad.

Datos difundidos por organismos internacionales indican que, aunque la confianza ciudadana en los gobiernos democráticos registró una leve recuperación entre 2020 y 2022, todavía se encuentra por debajo de los niveles observados en la década de 1990. Asimismo, diversos estudios destacan que la cooperación internacional continúa siendo un factor determinante para el avance de numerosos indicadores vinculados al desarrollo sostenible.

En un escenario global marcado por desafíos económicos, sociales y ambientales, la ONU remarca que fortalecer las capacidades estatales y reconocer las buenas prácticas en la gestión pública resulta indispensable para construir sociedades más inclusivas, resilientes y preparadas para el futuro.