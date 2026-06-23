Escuela para Padres: el uso del celular en la crianza y la vida diaria, bajo la mirada de la Lic. Sofía Guaragna

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En una nueva edición del ciclo “Escuela para Padres”, que se emite todos los martes a las 9:00 desde el programa ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, la Lic. Sofía Guaragna abordó un tema de creciente relevancia: el uso del celular en la crianza y la vida cotidiana, y su impacto en la salud mental, la atención y los vínculos familiares.

Durante el mensaje, la psicóloga explicó que el uso constante de dispositivos móviles genera interrupciones permanentes en los procesos de atención. Comparó este fenómeno con encender y apagar repetidamente una computadora, señalando que cada notificación obliga al cerebro a detener una tarea y volver a iniciarla, lo que provoca estrés, distracción y pérdida de eficiencia.

La profesional destacó que los teléfonos y las aplicaciones están diseñados para captar y retener la atención de las personas mediante algoritmos que muestran contenidos acordes a los intereses de cada usuario. Según explicó, esto favorece el uso excesivo de las pantallas y dificulta mantener el foco en actividades importantes.

El impacto en la crianza

Uno de los puntos centrales de la charla fue la influencia del celular en la relación entre padres e hijos. Guaragna señaló que cuando los adultos están pendientes del dispositivo mientras comparten tiempo con los niños, pueden perder señales importantes, escuchar de manera incompleta o responder impulsivamente.

Además, advirtió sobre el uso de los celulares como “chupete digital” para entretener a los niños y recordó que numerosos especialistas vienen alertando sobre los efectos que la exposición temprana a las pantallas puede tener en la concentración, el aprendizaje y el bienestar emocional.

Recomendaciones para un uso saludable

Entre las estrategias propuestas, la licenciada sugirió:

Crear espacios libres de dispositivos , especialmente durante las comidas, encuentros familiares, actividades recreativas o momentos de descanso.

, especialmente durante las comidas, encuentros familiares, actividades recreativas o momentos de descanso. Utilizar las herramientas de bienestar digital que incorporan los teléfonos para limitar el tiempo de uso de aplicaciones.

que incorporan los teléfonos para limitar el tiempo de uso de aplicaciones. Evitar las pantallas antes de dormir para favorecer una adecuada higiene del sueño.

Silenciar notificaciones o activar el modo “No molestar” durante tareas que requieren concentración.

Retrasar lo más posible la entrega del primer smartphone a niños y adolescentes. Lo ideal estaría en los 13 años.

Predicar con el ejemplo, promoviendo hábitos saludables primero en los adultos.

“Debemos liderar al teléfono”

Como reflexión final, Guaragna remarcó que el desafío actual no consiste en eliminar la tecnología, sino en aprender a utilizarla de manera consciente.

“Tenemos que liderar al teléfono y no que el teléfono nos lidere a nosotros”, afirmó.

La especialista también destacó la importancia de generar acuerdos familiares, escolares y comunitarios para acompañar a niños y adolescentes en un uso más equilibrado de la tecnología, favoreciendo espacios de diálogo, atención plena y vínculos más saludables.

Escuela para Padres puede a verse a través del canal de YouTube Visión Plus de Cadena Nueve y en las distintas plataformas del multimedio Cadena Nueve.