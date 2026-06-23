Jornada en Nueve de Julio: el IPCVA y el INTA impulsan innovación y eficiencia en la producción de carne vacuna

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En el marco de una nueva jornada de capacitación y promoción del sector, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), llevará adelante mañana un encuentro técnico en la zona de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, orientado a la innovación y la eficiencia en la producción ganadera.

El evento se desarrollará en el establecimiento La Coincidencia y reunirá a productores, técnicos y especialistas, con una propuesta que combina charlas técnicas y recorridas a campo para observar distintas prácticas productivas y tecnologías aplicadas.

El integrante del IPCVA, Adrián Bifaretti, explicó que la jornada tiene como objetivo que el productor “pueda encontrarse con fundamentos técnicos que acompañen la adopción tecnológica”, destacando la importancia de mejorar la productividad, optimizar la conversión de alimento en carne y reducir costos de producción.

Durante la actividad se abordarán temáticas vinculadas al uso de datos en ganadería, genética, eficiencia alimentaria, comederos inteligentes y manejo de información individual de los animales, con el objetivo de avanzar hacia sistemas más precisos y productivos.

También se incluirán contenidos sobre cultivos de cobertura, recría de alta productividad y experiencias regionales aportadas por técnicos del INTA, además de demostraciones prácticas.

Uno de los ejes destacados será el uso de tecnología aplicada al trabajo en el campo, incluyendo demostraciones con drones, orientadas a mostrar cómo estas herramientas pueden reducir costos y optimizar tareas operativas.

Bifaretti remarcó además el potencial de la región pampeana dentro de la producción nacional, tanto por sus condiciones productivas como por su cercanía a los principales centros de consumo, en un contexto internacional de alta demanda de carne y oportunidades de crecimiento para la Argentina.

La jornada será abierta, gratuita y con fuerte participación técnica, y forma parte del esquema de encuentros regionales que el IPCVA viene desarrollando en distintas zonas productivas del país.