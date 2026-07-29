Javier Rodríguez anunció nuevas convocatorias para financiar a productores de la agricultura familiar y elaboradores de alimentos artesanales

Javier Rodríguez también advirtió sobre la compleja situación que atraviesan los pequeños y medianos productores. “La caída del consumo, el aumento de los costos de producción, de los combustibles, la electricidad y los insumos, junto con tasas de interés muy elevadas, generan un escenario muy difícil para quienes producen para el mercado interno”, expresó.

En ese sentido, cuestionó el retiro del Estado nacional de las políticas destinadas al sector: “El Gobierno nacional desmanteló la Secretaría de Agricultura Familiar, eliminó programas de asistencia técnica como Cambio Rural, redujo el acompañamiento del INTA a estos productores y dio de baja numerosas herramientas que fortalecían a la agricultura familiar. Frente a ese escenario, la Provincia decidió sostener y ampliar sus políticas de acompañamiento”.

5° convocatoria de Agricultura Familiar en Marcha

El programa Agricultura Familiar en Marcha abrió su quinta convocatoria para financiar inversiones destinadas a incorporar tecnología, maquinaria, equipamiento e infraestructura productiva, además de promover el agregado de valor en origen.

La iniciativa contempla tanto proyectos colectivos como individuales. En el caso de los proyectos colectivos podrán financiarse iniciativas vinculadas con innovación tecnológica, adquisición de maquinaria agrícola, plantas de alimento balanceado, salas de extracción y fraccionamiento de miel, embarcaciones y equipamiento para pesca artesanal continental, biofábricas y proyectos de agregado de valor como usinas lácteas, plantas procesadoras, industrias cárnicas, pesqueras y molinos harineros.

Los proyectos individuales, en tanto, podrán destinarse a la compra de maquinaria e implementos, acceso al agua para la producción vegetal, equipamiento para producciones animales y tecnologías de energías renovables.

Desde la creación del programa, entre 2022 y 2025, ya fueron financiados 821 proyectos —616 individuales y 205 colectivos— que alcanzaron a más de 3.000 productores y productoras de 106 municipios bonaerenses.

Javier Rodríguez destacó que la agricultura familiar comprende una enorme diversidad de actividades productivas. “Cuando hablamos de agricultura familiar hablamos de productores distribuidos en prácticamente toda la provincia y dedicados a casi todos los tipos de producción agropecuaria. Estos programas no están dirigidos a una actividad en particular, sino a fortalecer ese entramado productivo en toda su diversidad”, afirmó.

Además de esta herramienta, el Ministerio continúa impulsando otras políticas para el sector, como la línea Agroecología del Fondo Agrario, los aportes no reembolsables por emergencias climáticas —que alcanzaron a más de 2.400 productores— y el Banco de Abastecimiento de Insumos Agropecuarios, que ya asistió a más de 2.700 productores.

6° convocatoria para fortalecer las PUPAAs

Durante la conferencia también se presentó la sexta convocatoria del programa de Fortalecimiento de Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAAs).

La línea está destinada a financiar la adquisición de herramientas, maquinaria, utensilios y mejoras edilicias o de procesos para emprendimientos que cuenten con registro PUPAA vigente o en trámite.

Entre 2020 y 2025 el programa ya financió 781 proyectos, contribuyendo al crecimiento de un sector que actualmente reúne más de mil emprendimientos y más de 1.200 productoras y productores registrados, representando alrededor del 10% de los establecimientos elaboradores de alimentos de la provincia.

Javier Rodríguez destacó que el régimen PUPAA constituye una herramienta innovadora para facilitar la formalización de pequeños elaboradores de alimentos. “En muchos lugares a quienes quieren emprender produciendo alimentos se los persigue porque no tienen habilitación. En la provincia de Buenos Aires construimos una normativa que permite producir alimentos desde el propio domicilio garantizando todas las condiciones sanitarias e inocuidad, pero con requisitos acordes a la escala de producción. Eso permite que cientos de emprendedores puedan dar el primer paso hacia la formalización”, explicó.

El ministro remarcó que el programa no solo brinda habilitación, sino también capacitación, asistencia técnica, financiamiento y acompañamiento para que los emprendimientos puedan crecer. “Hay productores que comenzaron elaborando alimentos en sus casas, se incorporaron al registro PUPAA, crecieron con el financiamiento provincial, obtuvieron su Registro Nacional de Establecimiento y hoy tienen proyección nacional e incluso internacional”, destacó.

Más comercialización para los pequeños productores

Javier Rodríguez también puso en valor el crecimiento del programa Mercados Bonaerenses, una de las principales herramientas de comercialización impulsadas por el Ministerio.

Actualmente la iniciativa tiene presencia en 124 municipios, realizó más de 47.100 mercados, incorporó más de 2.600 productores, cuenta con 237 puntos de comercialización y 12 Mercados Bonaerenses fijos. Además, en los puestos de alimentos regionales del Ministerio se comercializan productos elaborados por 190 productores.

A ello se suma una línea específica para fortalecer la comercialización, mediante la cual ya fueron financiados 100 proyectos destinados a mejorar las capacidades de venta de pequeños productores bonaerenses.