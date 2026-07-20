China habilitó tres frigoríficos argentinos para exportar carne vacuna

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La Administración General de Aduanas de China (GACC) habilitó a tres frigoríficos argentinos para exportar carne vacuna a ese país, en un nuevo avance para el comercio exterior del sector cárnico nacional.

La medida fue informada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), luego de la gira institucional y comercial que autoridades nacionales realizaron en junio pasado para fortalecer los vínculos con el mercado chino.

Los establecimientos autorizados son Bustos y Beltrán S.A., de la provincia de Córdoba; Frigorífico Bermejo S.A., de Salta; y COTO Centro Integral de Comercialización S.A., de Buenos Aires. Con estas incorporaciones, ya son 68 los establecimientos cárnicos argentinos habilitados para exportar al gigante asiático.

La habilitación se concretó tras superar satisfactoriamente las auditorías realizadas por las autoridades sanitarias chinas. De esta manera, los frigoríficos podrán exportar carne vacuna con hueso y sin hueso, tanto enfriada como congelada.

Desde el Gobierno nacional destacaron que esta decisión representa un nuevo paso en la consolidación de la relación comercial con China, uno de los principales compradores de carne vacuna argentina.

Asimismo, señalaron que el resultado es fruto del trabajo conjunto que vienen desarrollando el SENASA, la Secretaría de Agricultura y la Cancillería Argentina para ampliar las oportunidades de exportación y fortalecer la presencia de los productos argentinos en mercados internacionales.