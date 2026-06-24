Ganadería 2026: más exportaciones, menor consumo interno y una nueva etapa productiva que se debatirá en Nueve de Julio

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La ganadería argentina atraviesa en 2026 un escenario diferente al de años anteriores. Mientras el consumo interno de carne vacuna continúa en niveles históricamente bajos, las exportaciones muestran una recuperación sostenida y la producción comienza a exhibir mejoras cualitativas que abren nuevas perspectivas para el sector.

Lejos de depender exclusivamente del aumento de la faena, muchos productores han logrado avanzar en eficiencia gracias a una mejor alimentación, manejo de rodeos y estrategias de recría que permiten obtener animales más pesados, de mayor rendimiento y excelente terneza, sin necesidad de incrementar la faena de hembras o terneras que deberían permanecer dentro del ciclo reproductivo.

Este cambio representa una señal positiva para la sustentabilidad ganadera. En lugar de recurrir a la liquidación de vientres para aumentar la oferta de carne, numerosos establecimientos están logrando producir más kilos por animal, preservando la capacidad futura de reproducción y fortaleciendo el stock ganadero.

Exportaciones en crecimiento

Las ventas externas continúan siendo uno de los motores de la actividad. La demanda de mercados como China, Estados Unidos y la Unión Europea sostiene un flujo exportador que podría ubicarse entre los más altos de la historia reciente.

La eliminación de algunas restricciones y una mayor competitividad del sector permitieron mejorar el posicionamiento internacional de la carne argentina, reconocida por su calidad y por sistemas productivos cada vez más orientados a la eficiencia.

Consumo interno en retroceso

En contraste, el mercado doméstico sigue mostrando debilidad. El consumo per cápita de carne vacuna permanece entre los más bajos de las últimas dos décadas, afectado por el poder adquisitivo de las familias y por una creciente participación de otras proteínas en la dieta de los argentinos.

Sin embargo, esta menor presión de la demanda local también contribuye a que una mayor proporción de la producción encuentre destino en los mercados internacionales.

Más calidad y mejores índices productivos

Uno de los aspectos más destacados de la actual etapa ganadera es la mejora en los sistemas de alimentación. La incorporación de tecnologías de manejo, suplementación estratégica y mejores prácticas forrajeras está permitiendo obtener animales más grandes, con mejores terminaciones y excelente calidad de carne.

Especialistas coinciden en que la clave del crecimiento futuro no pasa solamente por aumentar la cantidad de cabezas, sino por producir más kilos de carne por animal y por hectárea, manteniendo la eficiencia reproductiva y preservando los vientres.

El debate llega a Nueve de Julio

Estas transformaciones serán precisamente uno de los ejes de análisis durante la jornada técnica que se desarrollará en La Cabaña La Coincidencia, en Nueve de Julio, donde productores, técnicos y referentes del sector intercambiarán experiencias sobre nutrición, manejo ganadero, eficiencia productiva y perspectivas de mercado, convocados por el INTA y el IPCVA.

El encuentro llega en un momento oportuno para reflexionar sobre los desafíos de la ganadería argentina y sobre las herramientas que permiten aumentar la producción sin comprometer el futuro del rodeo nacional.

Una nueva etapa para la carne argentina

La combinación de exportaciones en crecimiento, mejoras en la calidad de producción y una mayor eficiencia en la alimentación configura un escenario alentador para el sector. Aunque persisten desafíos vinculados al stock ganadero y al consumo interno, la ganadería argentina comienza a mostrar señales de una evolución basada en productividad y valor agregado, más que en el aumento de la faena.

En ese contexto, la jornada de la Cabaña La Coincidencia se presenta como un espacio clave para debatir el rumbo de una actividad que busca consolidar su competitividad, preservar su capacidad reproductiva y seguir posicionando a la carne argentina entre las más valoradas del mundo.