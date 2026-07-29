A 26 años de la muerte de René Favaloro: el legado imborrable de un médico que cambió la historia

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Cada 29 de julio, la Argentina recuerda al doctor René Gerónimo Favaloro, el prestigioso médico que transformó la cirugía cardiovascular con el desarrollo de la técnica del bypass aortocoronario, un procedimiento que permitió salvar millones de vidas en todo el mundo.

Nacido en la ciudad de La Plata el 12 de julio de 1923, Favaloro inició su carrera profesional como médico rural en Jacinto Aráuz, provincia de La Pampa, donde ejerció durante más de una década. Aquella experiencia marcó profundamente su concepción de la medicina, basada en la cercanía con el paciente, la solidaridad y el compromiso social.

Su trayectoria lo llevó luego a la Cleveland Clinic, en Estados Unidos, donde alcanzó reconocimiento internacional al perfeccionar la técnica del bypass coronario utilizando la vena safena. Ese avance significó un antes y un después en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y lo convirtió en una referencia indiscutida de la medicina mundial.

A comienzos de la década de 1970 regresó al país con el objetivo de desarrollar un centro de excelencia dedicado a la asistencia médica, la docencia y la investigación. Así nació la Fundación Favaloro, institución que continúa siendo un referente en la atención de alta complejidad y en la formación de profesionales de la salud.

El 29 de julio de 2000, a los 77 años, René Favaloro falleció en Buenos Aires. Su muerte generó una profunda conmoción en la sociedad argentina y abrió un amplio debate sobre la situación del sistema sanitario, el financiamiento de las instituciones médicas y el respaldo a la investigación científica.

A más de dos décadas de su partida, su legado permanece intacto. Su nombre continúa asociado a valores como la ética, la excelencia profesional, la vocación de servicio y el compromiso con una medicina al alcance de todos.

Como un símbolo permanente de ese legado, la planta transmisora de las radios de Cadena Nueve está ubicada sobre la calle René Favaloro. No es un dato menor para un medio de comunicación cuya misión es informar con responsabilidad y vocación de servicio, llevar el nombre de quien hizo de la ética, el compromiso y el bien común una forma de vida constituye un recordatorio permanente de los valores que deben guiar tanto a la medicina como al periodismo: el servicio a la comunidad, la honestidad y el compromiso con las personas.