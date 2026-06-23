La Comuna mantiene un canal directo para agilizar reclamos y consultas de los vecinos

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La Municipalidad de Nueve de Julio recordó a la comunidad la vigencia del servicio de atención destinado a canalizar de manera más ágil y directa los reclamos y consultas de los vecinos relacionados con distintos servicios municipales.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la atención ciudadana y optimizar la respuesta a las necesidades cotidianas de la población, ofreciendo una vía de contacto rápida y accesible para la gestión de inconvenientes y solicitudes.

Los vecinos pueden comunicarse al número 2317-581111, exclusivamente a través de WhatsApp, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas. Mediante este canal, es posible realizar consultas o presentar reclamos vinculados con la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios verdes, obras públicas, urbanismo, tránsito y servicios de salud.

Desde el municipio destacaron que esta herramienta busca fortalecer el vínculo con la comunidad, permitiendo una comunicación más fluida y eficiente entre los ciudadanos y las distintas áreas municipales. Asimismo, se apunta a agilizar la detección y resolución de problemas, contribuyendo a una mejor prestación de los servicios públicos.

Con esta modalidad, la Municipalidad reafirma su compromiso de acercar la gestión a los vecinos y brindar respuestas más rápidas a las distintas inquietudes que surgen en cada barrio del distrito.