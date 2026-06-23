La comunidad educativa fortalece la conciencia ambiental con nuevas acciones en escuelas del distrito

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Personal de la planta de reciclado de la Municipalidad de Nueve de Julio realizó charlas en instituciones educativas del distrito para promover la separación de residuos, el reciclaje y la conciencia ambiental desde edades tempranas.

En el marco de las políticas de fortalecimiento del cuidado del ambiente impulsadas por la comuna, se desarrollaron jornadas de educación ambiental en distintos establecimientos educativos de Nueve de Julio, con el objetivo de fomentar hábitos responsables y sostenibles en la comunidad escolar.

Las actividades estuvieron a cargo de personal de la planta de reciclado y se llevaron adelante en el Jardín de Infantes N° 908, la Escuela Primaria N° 52 y la Escuela Secundaria N° 10, ubicada en el barrio Diamantina.

Durante los encuentros, alumnos y docentes participaron activamente de las charlas, donde se abordaron temáticas vinculadas a la reducción de residuos, la correcta separación en origen y la importancia del reciclaje para la preservación del ambiente.

El equipo de la planta explicó además el recorrido que realizan los residuos una vez separados, el valor que adquieren los materiales reciclables y el impacto positivo que estas prácticas generan tanto a nivel ambiental como comunitario. La propuesta también incluyó un espacio de intercambio, donde los estudiantes pudieron realizar preguntas y compartir experiencias, fortaleciendo así el aprendizaje colectivo sobre el cuidado del entorno.