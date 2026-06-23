El estacionamiento medido se moderniza con una nueva aplicación

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A partir del mes de mayo, los vecinos de Nueve de Julio que utilizan el sistema de estacionamiento medido deberán realizar una actualización en la aplicación móvil para continuar operando con normalidad.

La medida implica desinstalar la actual aplicación “SEM 9 de Julio” e instalar la nueva versión denominada “SEM Mobile”, que ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en las tiendas oficiales Play Store y Apple Store.

Desde el área responsable del servicio informaron que no será necesario generar una nueva cuenta, ya que los usuarios podrán acceder a la nueva plataforma utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña que empleaban hasta el momento.

La incorporación de esta nueva aplicación forma parte de un proceso de actualización tecnológica destinado a optimizar el funcionamiento del sistema y brindar una experiencia más ágil, segura y eficiente para los conductores que utilizan el estacionamiento medido en la ciudad.

Asimismo, se recordó que quienes requieran asistencia o tengan dudas durante el proceso de migración podrán comunicarse a través de los canales oficiales habilitados. Para consultas, se encuentra disponible el teléfono (2317) 610096 y el correo electrónico [email protected].

Desde el Municipio recomendaron realizar la descarga de la nueva aplicación con anticipación para garantizar la continuidad del servicio y evitar inconvenientes al momento de estacionar.