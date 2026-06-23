Messi vuelve a unir a los argentinos: reflexión de Tato Márquez y Rubén Lucero en “La Pelota Nos Une”

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En una nueva edición de La Pelota Nos Une, emitida desde ‘Desperate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Tato Márquez y Rubén Lucero analizaron el presente de la Selección Argentina en el Mundial, pero también abordaron el fenómeno social que genera Lionel Messi dentro y fuera del país.

El disparador fue una experiencia cotidiana relatada por Márquez, quien contó que, tras el triunfo argentino, observó a grupos de niños y niñas celebrando en las calles con camisetas y banderas albicelestes.

“Eso te reconforta. Te demuestra que hay algo más importante detrás del resultado deportivo”, señaló el dirigente deportivo, destacando cómo el fenómeno Messi logra movilizar a los más jóvenes y generar un sentimiento de pertenencia colectiva.

Durante la charla, ambos coincidieron en que la figura del capitán argentino trasciende lo futbolístico. “Messi representa la sencillez, la humildad, la honestidad y el esfuerzo”, remarcaron, subrayando además el respeto que despierta en todo el mundo, incluso entre los rivales.

Uno de los momentos más comentados fue el penal fallado por el astro argentino. Lejos de enfocarse en el error, Márquez y Lucero destacaron la reacción de sus compañeros, que inmediatamente lo respaldaron dentro del campo de juego, y el reconocimiento recibido por parte de los propios adversarios al finalizar el encuentro.

“Si no aprendemos de esas imágenes, estamos perdiendo una gran enseñanza. Ahí está el respeto, la convivencia y el reconocimiento al rival”, reflexionó Márquez.

Debate futbolero y confianza en el plantel

En el análisis estrictamente deportivo, Lucero sostuvo que Argentina sigue mostrando aspectos para corregir, aunque destacó la solidez del plantel y la calidad de las variantes disponibles.

“El equipo tiene muy buen banco. Entran jugadores como Paredes y el nivel no baja. Eso no lo tienen muchas selecciones”, afirmó.

También señalaron la importancia de recuperar futbolistas importantes como Julián Álvarez y valoraron la competitividad interna que existe en cada puesto.

Respecto al próximo compromiso frente a Jordania, ambos coincidieron en que podría ser una oportunidad para rotar jugadores y llegar con mayor frescura a la fase decisiva del torneo.

Un mensaje que va más allá del fútbol

La conversación derivó finalmente hacia una reflexión social. Para los analistas de la selección argentina, las celebraciones espontáneas de los chicos representan un mensaje para los adultos en un país marcado por divisiones y enfrentamientos.

“Los chicos nos están diciendo que dejemos de lado las diferencias y que la vida pasa por otro lado”, expresó Márquez.

Aunque reconocieron las dificultades para trasladar esos valores a la vida cotidiana, coincidieron en que el deporte puede convertirse en una herramienta para fomentar el respeto, la convivencia y la unidad.

Entre análisis tácticos, recuerdos mundialistas y reflexiones sociales, el programa dejó una conclusión compartida: más allá de los resultados, la Selección Argentina y la figura de Messi continúan generando un fenómeno capaz de unir a millones de personas dentro y fuera del país.