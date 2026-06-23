Federico Henríquez: “Messi es un ejemplo para todos, una persona intachable y querida en todo el mundo”,

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Durante una entrevista en el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el vecino de 9 de Julio, Federico Henríquez, expresó su deseo de que una calle de la ciudad lleve el nombre de Lionel Messi, en reconocimiento a la figura del futbolista argentino más trascendente de todos los tiempos.

Henríquez explicó que la propuesta surgió a partir de su admiración por el capitán de la Selección Argentina y sugirió específicamente que la actual calle Alsina, donde reside, pueda ser renombrada como “Lionel Messi”.

“Me gustaría que 9 de Julio tenga una calle llamada Lionel Messi por lo que representa para Argentina y para todo el mundo. Es una persona ejemplar, dentro y fuera de la cancha”, manifestó.

Durante la entrevista, destacó no solo los logros deportivos del rosarino, sino también sus valores personales. “Nunca estuvo involucrado en escándalos, es un hombre de familia, respetuoso y querido en todos los países. Como persona es intachable”, sostuvo.

Henríquez remarcó que Messi se convirtió en un símbolo global y en un modelo para las nuevas generaciones. “Los chicos tienen que seguir ese ejemplo de esfuerzo y sacrificio. Él la luchó desde muy chico, se fue de Rosario, trabajó para cumplir sus sueños y hoy es el mejor del mundo”, afirmó.

El vecino también señaló que la influencia del astro argentino trasciende las fronteras nacionales. “En cualquier lugar del mundo lo siguen y lo admiran. Ver cómo lo apoyan en otros países emociona a cualquier argentino”, expresó.

Consultado sobre cómo piensa impulsar la iniciativa, indicó que por el momento hizo pública la propuesta a través de los medios y espera que pueda ser considerada por los representantes locales. “Yo no soy mucho de escribir proyectos, pero ojalá algún concejal tome la idea y la impulse. Sería buenísimo que 9 de Julio tenga una calle con el nombre de Leo Messi”, señaló.

La propuesta deberá eventualmente ser analizada por el Concejo Deliberante, organismo encargado de evaluar cualquier modificación en la denominación de calles y espacios públicos de la ciudad.

Mientras tanto, la iniciativa ya comenzó a generar repercusiones y abrió el debate sobre la posibilidad de rendir homenaje, a través del nomenclador urbano, a una de las figuras más importantes de la historia del deporte argentino.