Trágico vuelco en Ruta 5: dos personas de Bragado fallecieron tras ser despedidas de una camioneta

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Alrededor de las 17:20 horas de este martes se registró un violento accidente vial sobre la Ruta Nacional Nº 5, en jurisdicción del partido de Mercedes, que dejó como saldo dos personas fallecidas.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 110, cuando por causas que aún se investigan una camioneta Ford Ranger doble cabina, de color gris claro, sufrió un vuelco mientras circulaba por el mencionado trazado.

En el vehículo viajaban un hombre y una mujer, quienes serían oriundos de la ciudad de Bragado. Como consecuencia de la violencia del impacto, ambos ocupantes fueron despedidos del habitáculo y fallecieron en el lugar. De acuerdo con las primeras informaciones, las víctimas no llevarían colocado el cinturón de seguridad al momento del accidente.

Tras el hecho, trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos Voluntarios, personal del SAME, Policía Comunal, Policía Vial, Policía Científica y agentes de la concesionaria Corredores Viales de Mercedes.

Las autoridades realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas que desencadenaron el trágico vuelco.