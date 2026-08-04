Operativos de tránsito y prevención reforzaron la seguridad en El Provincial

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La Policía de Seguridad Comunal distrital llevó adelante durante la noche del lunes un amplio operativo de tránsito y prevención en la localidad de El Provincial, con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir faltas y delitos.

Los procedimientos fueron coordinados en el acceso principal Centenario y se extendieron a distintos sectores de la localidad, incluyendo la zona urbana y el área de quintas. Las tareas contaron con la participación de efectivos policiales, personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y del cuerpo de inspectores de tránsito de la Municipalidad.

Durante los controles se realizaron identificaciones de vehículos y de personas, con especial atención a quienes ingresaban desde otras localidades, reforzando la presencia preventiva en los principales puntos de circulación.

En forma complementaria, el Comando de Prevención Rural (CPR) de 9 de Julio desplegó patrullajes en el ejido rural y en los caminos aledaños a la planta urbana, aportando tareas específicas de vigilancia en la zona rural.

Desde la fuerza policial señalaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones preventivas que se desarrollan de manera periódica, buscando incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad y brindar mayor tranquilidad a los vecinos de El Provincial.